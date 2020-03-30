哈里王子傳定居美國　特朗普：他們要自付保安費

英國哈里王子（Prince Henry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）脫離王室高級成員身份，有傳兩人將前往美國洛杉磯定居。美國總統特朗普（Donald Trump）在社交網站表示，美國將不會為兩人支付保安費，他們要自行負責。

哈里王子：特朗普在Twitter上帖文，表示兩人要為自己來到美國後的保安費負責。（Twitter@Donald Trump截圖）

特朗普3月30日在個人Twitter上帖文，表示自己是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的好友及崇拜者，並指自己聽說哈里王子夫婦會定居美國，但「美國不會為兩人支付保安費」。特朗普稱兩人要為自己的保安費負責。

哈里王子夫婦自2019年11月，一直在加拿大卑詩省溫哥華島居住。期間加拿大皇家騎警協助提供保安工作。加拿大政府在2月曾表示，因哈里不再是王室成員，將停止為他們支付保安費用。

加拿大廣播公司（CBC）曾報道，兩人的保安費每年約介乎100萬至3,000萬美元。

英國《太陽報》26日報道，兩人正計劃搬往美國洛杉磯定居，英國駐華盛頓大使館暫時未有回應。

哈里王子在1月宣布卸下王室高級成員身份，以便擺脫跟隨他們長達數年的媒體騷擾，震驚英國上下。