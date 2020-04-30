金正恩疑身處元山　朝鮮重點旅遊區化身夏日避暑勝地

朝鮮最高領導人金正恩超過兩周未公開露面，去向仍然成謎。最近，有衛星捕捉到金正恩曾在江原道元山市的別墅附近騎馬，也有影像顯示相信是金正恩的專列火車和豪華遊艇現身當地。元山除了是別墅「特閣」的所在地之外，也是金正恩「欽點」的重要旅遊建設項目，可說是朝鮮的後花園。

進度遇滯 兩度押後完工日期

2013年，朝鮮宣告要將元山打造成夏日旅遊勝地，配設頂級的度假村設施和娛樂。元山葛麻海岸旅遊區工程隨後火速上馬。2018年5月，金正恩視察施工進度，揚言將旅遊區建設成為世上獨一無二的朝鮮式海岸城市，並要求要在2019年太陽節（4月15日）前完工。

工程卻再三遇到阻滯。2018年10月，金正恩再到元山考察，對成果表達不滿，要求加設其他項目，例如遊戲機中心、水上樂園等，並興建更多逾30層高的酒店、豪華旅館和公寓。預期的完工時間一再押後，由2019年10月10日延至2020年太陽節，不過仍然未能如期完工。

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飽覽海岸線 化身國民後花園

元山葛麻地區位於江原道元山灣南部的葛麻半島，有朝鮮著名的旅遊勝地「明沙十里」，風景優美，附近還有新建的葛麻機場。

北緯38度網2019年12月曾分析衛星影像解構旅遊區的細節。從衛星影像可見，旅遊區主要採用重複的建築主題，有多間金字塔形的酒店以及四分之一圓弧形的公寓。度假村建築物末端也有圓柱形的建築。旅遊區偶爾有設計獨特高層酒店，其中一棟呈螺旋形。行人通道也加入具藝術元素的設計。

沿海城市元山既然要成為夏日旅遊勝地，當然少不了水上設施。海濱長廊對開有廣闊的海灘， 內裏也有水上樂園，設有環流河和多個泳池，亦有相信是波浪池的設施。另外還有外形類似體育場的場所，以及劇院綜合建築物。人工島酒店、人工島碼頭等也接近完工。

金正恩對上一次視察元山已經是2019年4月。不過朝鮮勞動黨中央機關報《勞動新聞》4月27日報道，金正恩特意感謝支援元山葛麻海岸旅遊區建設的工作人員。如果真的如部份人所料，金正恩前往元山是為了避開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，而非接受手術，那麼在親手督導的旅遊區避世也不失為一個好選擇。

金正恩：金正恩是朝鮮現任、第三代最高領導人。朝中社2019年11月15日發布其相片，圖中的他正出席在元山葛麻機場舉行的「朝鮮人民軍航空與防空軍飛行指揮人員戰鬥飛行技術大賽•2019」活動。（Reuters）

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