【英國王室】菲臘親王99歲大壽　與英女王合照好恩愛

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）丈夫菲臘親王（Prince Philip）6月10日迎來99歲生日。白金漢宮公布二人最新相片，此也是菲臘親王自2019年12月底住院後首張公開照片。

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受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，英女王與菲臘親王早已由白金漢宮遷往溫莎堡（Windsor Castle），白金漢宮公布的最新相片是二人上周在溫莎堡外拍攝。

相片中，英女王身穿藍底黃色花裙配襯通常在特別場合才佩戴的「非洲之星五號」（Cullinan V）鑽石胸針。二人在晴朗天氣下，鶼鰈情深微笑合照。二人當日會共晉午餐，雖不能跟孩子和孫子女見面慶祝，但很可能會與他們視像通話。

英女王對上一次的公開照片是在5月31日。王室當時發布94歲英女王在溫莎堡草地騎馬的照片，她披着色彩鮮艷的頭巾、戴着手套、穿上皮靴，在陽光下享受騎馬的樂趣。由於英女王年過九旬，不少英國網民都對照片表示驚訝，又或稱「女王很厲害」等。

英女王在英國封鎖期間兩度發表罕有的電視講話。第一次是在4月5日，英女王說英國一定會戰勝新冠肺炎病毒，她又感謝人民遵從政府規定接受居家隔離，並稱「我們會再見的」。第二次是在5月8日第二次世界大戰歐洲戰事勝利紀念日75周年，她讚揚英國對疫情的反應，令空蕩的街道充滿愛。