英女王work from home首以視像會議履行公務　壽辰慶生規模縮小

英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）6月4日首次通過視象會議履行公務，與數名照顧患病親友的民眾談話，以引起公眾對照顧者的關注。此外，英國於6月13日再為女王慶祝生日，但受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，今年的皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）會取消，並以小型儀式代替。

94歲的英女王在過去3個月以來，一直與丈夫菲臘親王（Prince Philip）在溫莎堡隔離。她在6月4日與4名來自慈善團體Carers Trust的成員透過視象會議聊天。Carers Trust專門支援無償照顧患病或殘疾親友的民眾。4名照顧者與女王分享他們在疫情期間照顧親友的情況。

整個視像會議歷時45分鐘，女王參與約20分鐘。她對照顧者說：「聽你們分享自己的故事是有趣的經歷，我很佩服你們做到的事。對於今天能與你們對話，我感到很高興。」女王的女兒安妮公主（Princess Anne）也有出席視像會議。公主自組織在2011年開始服務時，已是它的主席。

英女王出生日期是1926年4月21日， 而官方壽辰卻是每年6月第二個周六；今年官方壽辰為6月13日。慶祝兩個生日的傳統，源自1748年喬治二世統治時期。生於11月的他因英國天氣不穩，決定把生日遊行改到夏天風和日麗的天氣下舉行，並把皇家軍隊閱兵儀式演變成國王慶生儀式之一。

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今年為女王登基以來，第二次取消皇家軍隊閱兵儀式，上一次是於1955年，當時的儀式因全國鐵路工人大罷工而取消。溫莎堡會在13日舉行一個較少威爾斯衛隊成員及樂手參與的閱兵儀式。每名威爾斯衛隊成員在儀式期間要互相保持2.2米社交距離，他們會向女王敬禮。