新書爆英國哈里王子患幽閉恐懼症　疫情下離家有罪惡感

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英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）年初決定卸下王室高級成員之職，後來搬到美國加州洛杉磯（Los Angeles）居住。近日有作家在其新書中透露，哈里王子未能適應新生活，又對於自己在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下離開家人感到有罪惡感。書中更指哈里已患上幽閉恐懼症。

該本新書名為Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor（暫譯：《戰爭中的王室：哈里、梅根與溫莎王朝驚人分裂的內幕》）。書中披露，現年35歲的哈里王子起初對搬家感到興奮，後來因未能適應新生活，暗中飽受折磨。

作者稱哈里王子非常思念家人，不習慣不能隨時看望父親王儲查理斯王子（Prince Charles）及祖母英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）。有傳當哈里王子知道71歲的查理斯王子確診新型冠狀病毒肺炎時，他更痛苦。

書中提及梅根正致力協助丈夫適應，向他保證當疫情有好轉時，他就會愛上在洛杉磯的新生活。梅根打算與哈里王子去遠足、向他介紹當地的馬球會，她又認為他會喜歡滑浪。

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