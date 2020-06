新書爆英國哈里王子患幽閉恐懼症　疫情下離家有罪惡感

英國哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)年初決定卸下王室高級成員之職,後來搬到美國加州洛杉磯(Los Angeles)居住。近日有作家在其新書中透露,哈里王子未能適應新生活,又對於自己在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情下離開家人感到有罪惡感。書中更指哈里已患上幽閉恐懼症。

該本新書名為Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor(暫譯:《戰爭中的王室:哈里、梅根與溫莎王朝驚人分裂的內幕》)。書中披露,現年35歲的哈里王子起初對搬家感到興奮,後來因未能適應新生活,暗中飽受折磨。

作者稱哈里王子非常思念家人,不習慣不能隨時看望父親王儲查理斯王子(Prince Charles)及祖母英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)。有傳當哈里王子知道71歲的查理斯王子確診新型冠狀病毒肺炎時,他更痛苦。

書中提及梅根正致力協助丈夫適應,向他保證當疫情有好轉時,他就會愛上在洛杉磯的新生活。梅根打算與哈里王子去遠足、向他介紹當地的馬球會,她又認為他會喜歡滑浪。

