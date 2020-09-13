妮歌潔曼多次拒演戴妃原因曝光　戴安娜被揭生前曾迷戀湯告魯斯

「人民的王妃」戴安娜（Princess Diana），就算已經去世多年，仍是各方關注的焦點。她生前的密友之一、報道王室的澳洲記者朱迪韋德（Judy Wade），於7月初在倫敦過世，再度勾起人們對其寫過的一本戴妃專書的回憶，書中提到戴安娜曾經很迷戀湯告魯斯（Tom Cruise），甚至讓當年還是他妻子的妮歌潔曼（Nicole Kidman）非常吃醋。

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「New Idea」報道，朱迪所撰寫的戴安娜專書曾提及，她在「遠離家園」的英國首映會上見到湯告魯斯，馬上對他產生仰慕之情，眼光一直注意他，因此讓妮歌潔曼不太舒服，明白釋放出警告的訊息，要戴安娜別打阿湯的主意。

事隔多年，戴安娜已不再人世，妮歌也和阿湯離異並有了自己的家庭，與妮歌潔曼相熟的人士對這段往事幽默以對：「這或許解釋了她為何推掉演戴妃的機會好多次，也對她最好的朋友娜奧美屈絲（Naomi Watts）在電影裏演戴妃不是很爽。」

當戴安娜在巴黎因車禍過世、舉行喪禮，全球不少名人前往悼念，湯告魯斯也和妮歌潔曼一起到場，不過該人士推斷那是她配合阿湯的意願才會出席，並不是她真的想要參與。

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