美國大選｜特朗普稱如敗選會消失　拜登來一個「靚抽」

美國總統選舉於11月3日舉行,總統特朗普(Donald Trump)9月19日在北卡羅來納州(North Carolina)出席競選集會。他稱如果自己敗選,支持者就不能再看到他。民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)同日在Twitter以一常見於競選廣告的字句,幫特朗普「賣廣告」

特朗普在費耶特維爾(Fayetteville)向支持者發表演說。他稱:「如果我輸給他(拜登),我不知道我會做甚麼。」、「我不會再和你們說話,你們不會再看到我。」

I’m Joe Biden and I approve this message. pic.twitter.com/TuRZXPE5xK — Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2020

↓美國大選重要日子如下,請點擊放大觀看:

拜登將特朗普發言的影片上傳至自己的Twitter帳戶,更在影片最後一幕加上自己的宣傳照,以及用旁白形式說出:「我是拜登,我批准這個訊息。」

"I am XXX(人名). I approve this message."這句說話往往可於競選廣告最後一幕中聽到。發布廣告的人或政治團體會在廣告中說明,這是經過正式批准的廣告。

觀眾往往會聽到政界人士說出類似這句話:「我是參議員XXX而我批准這個訊息。」

拜登這「二次創作」廣告另一個令人莞爾之處,在於影片最後一幕下方亦有PAID for by BIDEN FOR PRESIDENT字樣。這令人感覺像是、對於特朗普自稱會輸的「宣傳」,拜登在此為他埋單了。