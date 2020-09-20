美國大選｜特朗普稱如敗選會消失　拜登來一個「靚抽」

美國總統選舉於11月3日舉行，總統特朗普（Donald Trump）9月19日在北卡羅來納州（North Carolina）出席競選集會。他稱如果自己敗選，支持者就不能再看到他。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）同日在Twitter以一常見於競選廣告的字句，幫特朗普「賣廣告」

特朗普在費耶特維爾（Fayetteville）向支持者發表演說。他稱：「如果我輸給他（拜登），我不知道我會做甚麼。」、「我不會再和你們說話，你們不會再看到我。」

I’m Joe Biden and I approve this message. pic.twitter.com/TuRZXPE5xK — Joe Biden (@JoeBiden) September 20, 2020

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拜登將特朗普發言的影片上傳至自己的Twitter帳戶，更在影片最後一幕加上自己的宣傳照，以及用旁白形式說出：「我是拜登，我批准這個訊息。」

"I am XXX（人名）. I approve this message."這句說話往往可於競選廣告最後一幕中聽到。發布廣告的人或政治團體會在廣告中說明，這是經過正式批准的廣告。

觀眾往往會聽到政界人士說出類似這句話：「我是參議員XXX而我批准這個訊息。」

拜登這「二次創作」廣告另一個令人莞爾之處，在於影片最後一幕下方亦有PAID for by BIDEN FOR PRESIDENT字樣。這令人感覺像是、對於特朗普自稱會輸的「宣傳」，拜登在此為他埋單了。