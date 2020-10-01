【美國大選】希拉里承認2016年大選辯論時想叫特朗普閉嘴

美國總統大選首場辯論已在9月29日結束，當中最令人記得的也許不是候選人的政治理念，而是民主黨候選人拜登（Joe Biden）叫總統特朗普（Donald Trump）收口。曾於2016年與特朗普參與總統辯論的前國務卿希拉里（Hillary Clinton）當晚承認，她當年辯論時也想叫特朗普閉嘴。

拜登9月29日辯論發言時不斷被特朗普打擾，因而問對方「你會否閉嘴，老友？（Will you shut up, man）」。女性主義作家菲利波維奇（Jill Filipovic）當晚在Twitter發文表示，這是代表該晚的一句話。

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菲利波維奇續說：「我現在很能體會希拉里的感受，因為我很肯定她想這樣說但不能。」希拉里同晚在其貼文中留言：「你難以想像（我有多想叫特朗普閉嘴）。」

▼希拉里回應菲利波維奇的發文

You have no idea. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 30, 2020

希拉里2016年代表民主黨出戰總統大選，曾與特朗普競逐當年的總統寶座。

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