英國王室｜新書揭為阻梅根嫁入王室　威廉王子不惜要舅父游說哈里

由Netflix劇集《王冠 》(The Crown)顧問拉塞(Robert Lacey)所寫的新書《兄弟之戰 》(Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and Feuds)將要推出,書中提到英國威廉與哈里王子間的手足衝突,從威廉自幼被視為未來國王而厚待、哈里承受一堆不公平處置說起,到哈里遇見美國女演員梅根就神魂顛倒,一心想娶她為妻卻遭到威廉反對,兄弟間的不和終於爆發,威廉與哈里從哈里宣布和梅根訂婚就陷入冷戰。