英國王室｜新書揭為阻梅根嫁入王室　威廉王子不惜要舅父游說哈里

由Netflix劇集《王冠 》（The Crown）顧問拉塞（Robert Lacey）所寫的新書《兄弟之戰 》（Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and Feuds）將要推出，書中提到英國威廉與哈里王子間的手足衝突，從威廉自幼被視為未來國王而厚待、哈里承受一堆不公平處置說起，到哈里遇見美國女演員梅根就神魂顛倒，一心想娶她為妻卻遭到威廉反對，兄弟間的不和終於爆發，威廉與哈里從哈里宣布和梅根訂婚就陷入冷戰。

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《兄弟之戰》提到，威廉和哈里儘管曾經非常親密，對於感情的態度大不同，威廉喜歡用時間來考驗愛情，曾經與凱特交往許久，還沒打定主意要娶她，甚至一度和她分手，繞了一大圈、令她多等好幾年，最後才甘心向她求婚，要是凱特沒那麼堅決非要嫁入英國王室，威廉有可能仍單身，或身旁的另一半變成別人，所以威廉對於哈里跟梅根結識才幾個月就想和她結婚感到不可思議，要弟弟再想清楚、多給一點觀察的時間。

為了澆熄哈里對梅根的愛火，威廉還去求舅父—已故黛安娜王妃的弟弟斯潘塞（Charles Spencer），設法勸哈里打消念頭，結果連舅父都沒辦法讓哈里改變心意。威廉視美國來的梅根為自己未來擔任王室大家長的威脅，擔心她那套「做自己主人」的作風，會影響到哈里，讓他不再像以往能夠被控制，果然梅根提高了哈里的自主性，鬧得離開王室，威廉對梅根更加無法忍受。

圖為新書封面。

哈里和梅根到美國住了超過半年，何時返英？外傳年底之前兩人就會回去，也有指他們連歐美人士心目中闔家團圓假期的聖誕節都會在美國加州度過，不打算回英國。兩人的態度則是因為新冠肺炎疫情、各國設下旅遊限制，才讓他們無法輕易返英國見親戚，否則之前哈里堂妹比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）的婚禮他們就會回去。英國媒體推論，梅根和哈里告八卦刊物將在明年元月開庭，她們若要出席，加上兩周隔離期，最晚也不能拖到今年年底，需要及早動身。

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