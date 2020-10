【ICON．美國大選】「謎女郎」梅拉尼婭　另類第一夫人愛過沒有？

丈夫是地產大亨兼電視真人騷主持,四年前當選美國總統入主白宮,而自己則是模特兒,並順理成章當了第一夫人。梅拉尼婭(Melania Trump)大半生活於鎂光燈下,大眾對她從來都不陌生,所有人都認識她,但沒有人了解她。 梅拉尼婭是近代最另類的第一夫人。她和特朗普不時貌合神離,教人看得詫異。她的「政績」毫不起眼,也不如大部份前第一夫人一樣,利用自己的優勢化作最有用的「武器」,謀取最大的政治紅利,連丈夫的競選工程也幾乎全程「神隱」。到底這位神秘的「謎女郎」愛過特朗普沒有?

丈夫奔波拉票 第一夫人全程無影

還記得米歇爾(Michelle Obama)當初不贊成丈夫奧巴馬(Barack Obama)參選總統,甚至表明不會全天候為他助選。梅拉尼婭卻來得「更盡」,今屆競選工程幾乎完全「無影」。她雖然會繼續做「跟得夫人」,但除了特朗普宣布競選連任的集會以及共和黨全國代表大會,就沒有再發表過任何演說。

當然沒有人說過夫唱婦隨是必然,但妻子為丈夫助選已經是80年以來的慣例。1940年,羅斯福的妻子埃莉諾(Eleanor Roosevelt)成為首位於全國代表大會發言的第一夫人。自此,第一夫人均會跟隨總統或獨自拉票。

畢竟總統才是國家舵手,選民投票都不是為了挑選第一夫人,身為大配角的她們自然對選舉影響很小。不過由於通常第一夫人的支持度都較總統高,她們粉墨登場只會帶來好處,例如甘迺迪夫人積琪蓮(Jacqueline Kennedy)、福特夫人貝蒂(Betty Ford)、老布殊夫人芭芭拉(Barbara Bush)和列根夫人南茜(Nancy Reagan)都不時幫忙助選,小布殊夫人勞拉(Laura Bush)甚至被視為「秘密武器」。只有遭標榜「買一送一」的克林頓夫人希拉里(Hillary Clinton)不怎麼討好。

非一般夫婦 拖手仔難過登天

為了所愛的人,或多或少也許都會願意作出犧牲,例如米歇爾最後還是超額完成第一夫人這份從來不想做的「工作」。難道特朗普不值得梅拉尼婭犧牲更多?

回顧特朗普任內四年,第一夫婦貌合神離的場面見慣不怪。特朗普宣誓就任當日,新任美國總統回頭看老婆的時候,梅拉尼婭笑容滿臉。但在老公別過臉後,打扮得像積琪蓮的梅拉尼婭即時拉下臉來。看到奧巴馬夫婦時,特朗普一個箭步衝前握手,沒有理會過拿着禮物盒的梅拉尼婭。還有不知多少次被傳媒拍到特朗普想「拖手仔」時,遭梅拉尼婭「俐落」甩開。

著有梅拉尼婭傳記《The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump》(暫譯:她交易的藝術:梅拉尼婭不為人知的故事)的喬丹(Mary Jordan)曾訪問白宮管家和職員,說特朗普夫婦是「分房瞓」。根據她的說法,梅拉尼婭很少前往西翼,也不喜歡打高爾夫球,自己做水療,獨來獨往,特朗普也是獨來獨往,對分開生活完全沒有意見。有前管家形容,他們的婚姻奇怪,「我從來沒有見過他們像普通家庭坐在一起,一起吃飯和交談。從不。他們於同一個地方打發時間,但沒有交流。」自主程度跟羅斯福夫婦有過之而無不及。

圖為2002年10月9日,特朗普和梅拉尼婭於紐約市結伴出席活動。1998年,28歲的梅拉尼婭和特朗普相遇,二人年紀相差24年,不過無阻他們墮入愛河。2005年,他們結婚,翌年誕下兒子巴倫。(Getty)

來自東歐兼拍過裸照的第一夫人

梅拉尼婭的出身也許一早已經注定她要成為與別不同的第一夫人。出生於斯洛文尼亞的梅拉尼婭未完成大學便輟學,後來跟意大利米蘭的一間模特兒公司簽約,從此成為職業模特兒。她曾為雜誌拍攝裸照,是性感還是色情就見仁見智,但就曾被特朗普四年前共和黨初選對手克魯茲(Ted Cruz)的支持者拿來大做文章。她除了是美國史上第二位於海外出生的第一夫人,可能還是第一位拍過裸照的第一夫人。

憑精英計劃獲綠卡的梅拉尼婭,曾經被人質疑其實沒有任何「出色技能」。她移民到美國時已經26歲,對於模特兒來說已經步入夕陽時分,最終也沒有成為萬人傾慕的「超模」。她不如勞拉、希拉里和米歇爾一樣有高學歷。即使不時有人將梅拉尼婭跟最有品味的第一夫人積琪蓮相提並論,但積琪蓮面對丈夫遇刺,她刻意選擇穿起染血的裙面對群眾,當中的政治智慧大概不是梅拉尼婭能及。

圖為1963年11月22日,積琪蓮身穿染血的套裝和甘迺迪的弟弟羅伯特現身。積琪蓮被稱為傳奇的第一夫人,不但樣子標緻,衣着搭配也是時尚的標誌。面對丈夫遇刺,她刻意選擇穿起染血的裙面對群眾,想世人知道別人對甘迺迪所做的事。(AP)

偶然邂逅火速撻着 力撐特朗普參選

模特兒加富二代的配搭「老是常出現」,梅拉尼婭和特朗普「撻着」好像是最自然不過的事情。1998年,特朗普和第二任妻子梅普爾斯(Marla Maples)已經分居。他參加曼哈頓一場派對,本來打算結識另一位「超模」,卻被28歲的梅拉尼婭吸引,於是開口問對方的電話號碼。

梅拉尼婭也不是「省油的燈」。她沒有對特朗普即時投懷送抱,反而說,「我不會給你我的號碼,你可以留下你的號碼,我會給你打電話。」梅拉尼婭想知道特朗普會給她哪種號碼,結果特朗普留下他的所有號碼,辦公室的、海湖莊園(Mar-a-Lago)的、紐約住所的都一一給了她。幾日後,梅拉尼婭打給特朗普,然後相約於紐約一起吃晚飯。約會了不足一個月,梅拉尼婭就登上特朗普的私人飛機前往海湖莊園。

據說那時的特朗普跟如今判若兩人,有很多女性追求,梅拉尼婭也為之傾倒。為了特朗普,梅拉尼婭和其他男人斬斷情絲,包括一位曾向她贈車的法國人。1999年底,特朗普提出分手,傷盡梅拉尼婭的心。梅拉尼婭幾個月以來一直留在家中,沒有外出約會,直到二人復合。他們曾接受訪問笑談閨房之樂,可想而知他們確實享受跟對方相處的時光。

如果你以為梅拉尼婭沒有想過要當第一夫人,那就錯了。1999年,特朗普首次考慮參選總統。梅拉尼婭當時以特朗普女友的身份向記者表示,如果特朗普當選,她將會是很傳統的第一夫人,好像福特夫人貝蒂和甘迺迪夫人積琪蓮一樣,「我會支持他」。雖然有傳梅拉尼婭得知丈夫勝出便「落淚了,而且不是喜極而泣」,但她曾指一直支持丈夫參選,甚至是她鼓勵特朗普參選。

圖為2017年1月20日,美國總統特朗普和妻子梅拉尼婭於華盛頓出席就職舞會。過去四年,特朗普和梅拉尼婭不時貌合神離,梅拉尼婭甚至會公開唱反調。雖然不知道二人的婚姻能夠走多遠,但再次證明梅拉尼婭不是唯唯諾諾的妻子,有屬於自己的想法。(Getty)

不甘願被搓圓撳扁 不是黐金糠的花瓶

即使最初愛得有多瘋狂,也不代表往後一帆風順。或許我們都會問:特朗普性醜聞不絕,身為妻子怎麼還能啞忍?這個問題希拉里一早已經解答了。前總統克林頓(Bill Clinton)因為性醜聞被彈劾,也間接拖累希拉里參選總統的競選工程。2017年,希拉里出版書本《何以致敗》(What Happened),提到有時很懷疑這段婚姻能否或應否繼續,但她還深愛對方,所以繼續下去。梅拉尼婭多年前也曾因為發現特朗普的前緣未了而提出分手,但最終還是決定復合。到了特朗普性醜聞纏身時,她亦公開維護丈夫,「我相信我的丈夫」。不管是出於愛還是什麼,總有理由讓人選擇不放棄婚姻。

繼續持守婚姻,不代表梅拉尼婭甘願被「搓圓撳扁」。特朗普冒犯了妻子的話,梅拉尼婭不會力竭聲嘶對特朗普破口大罵,反而靜靜走開,不瞅不睬。這樣卻正正挑起特朗普的神經,因為他總是想有年輕貌美的妻子在旁。喬丹提到,例如梅拉尼婭曾突然取消前往達沃斯(Davos),或是拒絕跟丈夫同車前往國會發表國情咨文。梅拉尼婭接受《哈潑斯市場》雜誌(Harpers Bazaar)訪問時曾說過,她不是唯唯諾諾的人,「不論你和什麼人結婚,你仍然主導你的生活」,「我不想改變他(特朗普),他也不想改變我。」

身為全職媽媽的梅拉尼婭沒有半點因為懦弱而妥協。為了好好照顧巴倫(Barron Trump),以及想兒子於紐約繼續學業,梅拉尼婭決定延遲遷進白宮。她除了可能需要時間適應身份的轉變,有傳她利用這段時間施壓,修改和特朗普的婚前協議條款。沒有妻子在側的特朗普似是脫韁的馬,行事衝動,幕僚都想梅拉尼婭盡快到白宮「報到」,特朗普其中一名子女甚至打給她,說父親需要她來平衡一下。梅拉尼婭一方面展露屬於她的「談判藝術」,另一方面證明她不是「黐金糠」的花瓶,而是對特朗普有正面的作用。

所有人都認識她 但沒有人了解她

人前的梅拉尼婭很少流露情緒,沒有人看過她憤怒或有脾氣的樣子,即使是微笑,也像是模特兒身體反射出的那種微笑。除此以外,她前往紐約生活前的事跡也像是粉筆字被抹得一乾二淨,不留任何痕跡,神秘得可怕。喬丹談到寫書的過程時說:「她一直都出現在新聞,世界其中一張最熟悉的面孔,但我找不到關於她的基本資料。有攝影師跟我說:『她似是鬼魂。所有人都認識她,但沒有人了解她』。」

梅拉尼婭原本計劃陪同特朗普到賓夕法尼亞州拉票,但最終因為持續咳嗽取消行程。美國有線新聞網絡(CNN)引述知情人士指,這個不是特朗普陣營想不想她現身的問題,而是她想不想。梅拉尼婭甚至也很少接受採訪,對上一次接受主要電視台訪問已經是兩年前的事。「他(特朗普)很了解她,當她不想做一件事,他或其他人都不會使她改變主意」,像她這樣的一個東歐女子,本來就是有個性的「謎女郎」。

說到最後,梅拉尼婭到底愛過沒有?大概有,畢竟她是那個神秘的第一夫人,沒有人了解她的真正想法。如今愛還是不愛,或者有多愛,她亦似乎沒有打算要公諸於世。不過看來她從來沒有打算為了別人屈就自己。也許就正如她曾身穿的那件外套寫有的字眼「我真的不在乎,你呢?」(I don't really care do u?)一樣,她真的不在乎外界的目光。畢竟美國沒有明文規定第一夫人的工作,取悅別人自然不會是梅拉尼婭的首要任務。