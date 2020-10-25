美國大選2020｜珍妮花安妮斯頓暗撐拜登　籲別貪玩票投Kanye West

雖然美國總統大選投票日在11月3日，已有超過5000萬民眾提早寄出手中的選票，包括一堆知名藝人。珍妮花安妮斯頓（Jennifer Joanna Aniston）近日也在社交網站上發布自己寄出選票的照片，寫下一大段文字，希望美國民眾「投給人種平權、愛與正直」，並表示當下的總統認為種族歧視是個不存在的問題，又一再於公開場合忽視科學證據，導致許多人的死亡，她雖未講明自己投給民主黨候選人拜登，但幾乎不言可喻。

其實美國演藝圈有人參與此次的總統大選，就是樂壇天王Kanye West，他甚至因在造勢演說自曝一堆驚人秘密和妻子Kim Kardashian West隔空交火，一度讓人懷疑他們婚姻恐不保。Kanye West雖然和Kim沒有再繼續鬧下去，卻也打死不退出總統大選。

珍妮花安妮斯頓特別在社交網站的文字中寫道：「這不只是關於某個候選人或某些議題，而是關於這國家和世界的未來。還有，拜托別投給Kanye West，這並不好玩，我不知道還能怎麼說了。」不知道被珍妮花視為「純粹鬧場」的Kanye West，是否想要回應？

↓想看更多Kanye West的照片，請點擊放大觀看：

+ 8 + 8 + 8

▼相關圖輯：重溫首場美國總統大選辯論中的「精華片段」

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

川普私下對金主說：共和黨要繼續掌控參院「非常艱難」

石油議題失分？拜登慘遭同志切割

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】