美國大選2020｜票投特朗普或拜登　打開您的雪櫃看看就知道？

【美國大選2020・特朗普・拜登】從您吃什麼，可猜到您支持哪個候選人？美國《紐約時報》利用網上調查平台Lucid平台進行調查，要求有意投票的美國參加者打開家中的雪櫃並拍張照片。該報根據網民發來的「雪櫃庫存」照片分析此人支持美國現任總統特朗普（Donald Trump）或是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）

《紐約時報》10月27日稱Lucid收到數百張雪櫃照片，測試的結果顯示，特朗普支持者的冰箱中往往會有炸雞、牛油、薯仔沙律和啤酒等較便宜的食品，拜登支持者看來對吃比較「講究」，雪櫃內有包括價格不便宜的杏仁奶、Bagel和泡菜等。

美國《紐約時報》在10月27日的報道中發布一個「小測驗」，有興趣的網站可點擊看一堆照片，猜猜相中那一個雪櫃的主人是拜登或特朗普的支持者。（《紐約時報》網站截圖）

人不可以貌相，而一個人吃什麼或不吃什麼，跟此人的投票選擇不一定有關。拜登支持者的雪櫃內會有熱狗腸及肉餅這類加工食物，「撐特」的人也會買牛奶、乳酪及生菜；這些都是看來比較貴價的食物。

有人認為這個測試感覺挺有趣，但在美國也有網友不喜歡，指《紐約時報》在製造「階級歧視」，以及分化該國社會。