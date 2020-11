前好友撰文斥伊萬卡：外表優雅但蔑視窮人　為拯救自己拋棄別人

美國第一女兒伊萬卡(Ivanka Trump)的前校友奧爾斯特羅姆(Lysandra Ohrstrom)11月17日在美國雜誌刊文大罵伊萬卡,包括指這名「第一女兒」蔑視窮人。

曾經是伊萬卡婚禮上伴娘也是伊萬卡前校友的奧爾斯特羅姆(Lysandra Ohrstrom)11月17日在美國《名利場》(Vanity Fair)雜誌發表的一篇文章批評伊萬卡,指她沉迷於地位,把自己違反校規的行為歸咎於同學,同時努力塑造出一種優雅形象。

奧爾斯特羅姆認為伊萬卡像特朗普一樣,對地位、金錢和權力有如雷達般的敏鋭洞察力,「也像她父親那樣,會直覺地為了拯救自己而拋棄別人。」但她表示,現年39歲的伊萬卡曾是自己成長過程中最好朋友。

奧爾斯特羅姆談到校園時期的一宗「快閃惡作劇」事件,當時伊萬卡慫恿她與其他幾位女孩展開一場惡作劇,在教室向窗戶外賣熱狗的攤販袒胸露乳,她稱伊萬卡就是元凶,但在幾名女孩遭校長懲罰時,她裝作無辜逃過懲罰,其他數人則要停學。

伊萬卡前閨蜜爆伊萬卡黑料稱其鄙視窮人,只注重金錢和讚美。圖為奧爾斯特羅姆(左)和伊萬卡,圖為兩人2007年合照(Getty)

奧爾斯特羅姆還寫道,這位總統的女兒在優雅外表下,偶爾會流露出「更粗魯(rougher)、更像特朗普的稜角」。

在另一段描述中,奧爾斯特羅姆稱在她25歲左右的時候,她向伊萬卡推薦一本由羅素(Richard Russo)撰寫的講述小鎮工人階級角色的小說《帝國瀑布》(暫譯,Empire Falls),這本書獲得了普立茲獎(Pulitzer Prize)。她寫道:「我記得伊萬卡說『嘿,你為什麼要叫我讀一本關於他媽的窮人的書?(why would you tell me to read a book about fxxking poor people?)』」她稱伊萬卡又反問「哪裏讓你認為我會對這個感興趣?」

特朗普入主白宮後,伊萬卡出訪多國成為國際輿論關注焦點(點擊圖集瀏覽):

+ 20 + 20 + 20

報道稱,奧爾斯特羅姆和伊萬卡兩人大約在12歲上7年級的時候成為朋友,她們就讀於一所位於曼哈頓上東區的女子學校。奧爾斯特羅姆寫道,兩人在學校組織的一次巴黎之旅中結緣,2009年奧爾斯特羅姆擔任了伊萬卡和庫什納(Jared Kushner)婚禮的伴娘,之後兩人的友誼就冷卻下來了。

奧爾斯特羅姆還稱,伊萬卡在她的職業生涯中塑造了一種更優雅、更有智慧的特朗普品牌,將千禧一代的女權主義與具有商業頭腦的神話融合在一起,但當她支持父親的政策和司法提名人,這種感覺就消失了,「我看到伊萬卡把她辛辛苦苦建立起來的形象毀了。」

伊萬卡近期為特朗普拉選票活動圖集(點擊放大查看):

+ 15 + 15 + 15

奧爾斯特羅姆表示,她寫這篇文章是為了展示真正的伊萬卡,儘管自己有可能會被人貼上虛偽的、尋求利用第一家庭關係的特權精英的標籤。

她在文章中還提到,特朗普在伊萬卡和她的朋友們十幾歲的時候就非常關注她們的吸引力,她稱「除了問我伊萬卡是我們年級最漂亮的還是最受歡迎的女孩之外,他幾乎不理睬我。」

↓↓↓想觀看更多伊萬卡的圖片,請點擊放大觀看: