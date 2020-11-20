美國大選2020｜朱利亞尼再鬧出笑話　流「有色汗」疑染髮劑累事

美國大選2020｜總統特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）近日馬不停蹄為主子開打法律戰想推翻敗選的結果。不過繼「麗晶大賓館」的笑話後，朱利亞尼再成為網民嘲笑的對象。11月19日朱利亞尼再召開記者會指控民主黨舞弊，期間他臉頗兩側流下兩行深啡色的汗，疑似是染髮劑「出事」。

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朱利亞尼於華盛頓的共和黨全國委員會總部召開記者會，聲稱選舉出現大規模的舞弊。不知道是否因為現場燈光太熾熱，朱利亞尼開始「融化」，弄得滿頭大汗。他於是拿出手帕抹走額頭的汗，卻沒有留意到自己臉頗兩側的「深啡汗」。

▼身為特朗普私人律師的朱利亞尼在華盛頓的共和黨全國委員會總部發言，期間疑似他頭上染髮劑隨汗水流下，模樣有點駭人：

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很多網民相信是朱利亞尼的染髮劑累事。《紐約時報》訪問了幾位來自曼哈頓的髮型師，他們對「有色汗」的來源有不同意見。Gene Sarcinello認為「有色汗」是來自染髮劑，如果沒有妥善清洗，就會有這個情況發生。

Rudy leaking from both ears... pic.twitter.com/MJCp5s8sV7 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) November 19, 2020

Miss Rudy is sweating through her spray-on hair color at brunch. pic.twitter.com/TMz6XE1UMB — Trixie Mattel (@trixiemattel) November 19, 2020

Rudy Giuliani is literally The Penguin pic.twitter.com/rqAgeXPqUo — Stephen Ford (@StephenSeanFord) November 20, 2020

Here's why you should hire union hair and makeup professionals: pic.twitter.com/84urAAuh9E — IATSE (@IATSE) November 19, 2020

其他人則認為「有色汗」不是來自染髮劑。David Kholdorov表示，染髮劑不會如此滴下來，除非是剛剛染的髮。他解釋，染髮期間，染髮劑通常跟過氧化物混在一起，當溶液氧化，顏色就會附住頭髮。

那麼朱利亞尼的「有色汗」還可能是從何而來？另一名髮型師韋爾加尼（Mirko Vergani）認為，很有可能朱利亞尼用了睫毛膏或者補漆筆來使鬢角符合髮色。他建議如果想避免這個尷尬情況發生，就要避開炎熱的天氣，並等到睫毛膏等完全乾透。