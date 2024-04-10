立法會通過樓市撤辣草案　工聯會憂重新推高樓價年輕人更難上車

預算案提出全撤樓市辣招，立法會今日（10日）三讀通過相關的《印花税修訂條例草案》。房屋局長何永賢指，市場對撤辣反應正面，剛過去4天復活節假期，一手市場交投活躍，有超過400宗成交，較去年同期上升超過2倍，二手市場交投量亦有上升，認為市場信心有所提升，而樓價變化大致平穩。



不過，工聯會表明對全面撤辣有保留，憂慮會重新推高樓價，令年輕人更難上車。



立法會通過樓市撤辣草案（資料圖片/梁鵬威攝）

何永賢說，息率和經濟環境仍有變化，需要保持警覺，草案保留辣招框架和工具，有助應對未來情況，讓樓市健康平穩發展。

經民聯議員盧偉國指，近年香港樓市出現天翻地覆改變，需求萎縮、市場疲弱下，樓市辣招已不合時宜，且令信心脆弱的資產市場雪上加霜，衝擊經濟民生。他説，當局修訂印花稅稅率，保留相關稅項框架和條例，日後在有需要時可以調整，無可厚非，但期望政府堅守自由經濟原則，在非極端情況下，避免干預市場。

有建制派班長之稱、商界議員廖長江指，撤辣後，地產業界數據顯示，3月新盤成交量超過4100宗，較2月增加約14.5倍，樓市交投大為活躍，樓價未見明顯升幅，認為政府持續增加土地和房屋供應下，樓市炒風不再，是合適時候撤銷辣招。

地產及建造界議員龍漢標支持全面撤辣，讓長期被扭曲的樓市重回正軌，讓港人和投資者重投信心。不過他指，政府今次只是修訂主體條例附表一的相應印花稅率，辣招框架及相關條文仍然保留，認為政府是「留一手」，日後如有需要，可隨時調整稅率再度出招。

不過，工聯會議員郭偉強指，工聯會對全撤樓市辣招有保留，全撤辣招會令樓市有如「無掩雞籠」，將重新推高樓價，令年輕一代「無殼蝸牛」更難上車，表示工聯會會棄權。

自本年度預算案於2月底公布後，樓市全面撤辣已實施，草案是先訂立後審議方式由立法會表決。