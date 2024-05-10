德國4月拘捕3人指為中國從事間諜活動　貿發局證前僱員被調查

德國政府4月22日拘捕3人，指涉嫌為中國從事間諜活動。《南華早報》今日（10日）報道，當中一人曾在香港貿易發展局任職。貿發局發言人向《香港01》指，該人士是貿發局前僱員，因個人活動而被其他國家調查，貿發局並不是案件調查的對象，又指事件在調查當中，貿發局不宜進一步評論。



Thomas Reichenbach（Smart City Verein網站）

涉嫌向中國轉移可用於軍事的科技

《euronews》4月22日報道，德國政府拘捕3名德國公民，分別是Thomas R.、Herwig F.、Ina. F，指他們涉嫌自2022年6月起為中國情報機構工作，違反德國法例。案情指，Thomas R.是中國國家安全部人員的代理人，在德國為該情報人員提供「可用於軍事的創新科技」相關資訊。

至於Herwig F.和Ina. F，檢察官指兩人是一對夫婦，在杜塞爾多夫擁有一間公司，與德國研究員聯繫和合作，兩人與一間身份不明的德國公司訂立研究轉移協議。他們和中國合作夥伴設立一項研究，涉及可用於軍艦的大功率發動機零件。檢察官指Thomas R.相關的中國國安部人員促成該項合作，而項目由中國資助。

檢察官還表示，疑犯還得到中國國安部資助，採購特殊雷射裝置，並在未得到許可之下輸往中國。

3人於2012年3月在英國成立諮詢組織

通訊社Newsflash報道指，上述3人經營一個在英國設立名為「Innovative Dragon Ltd.」的諮詢組織，按組織網頁介紹，Thomas Reichenbach是組織的主席，Ina Fischer是副主席，Herwig Fischer是財務總監。

根據英國政府公開資料，「Innovative Dragon Ltd.」早於2012年3月成立，註冊地址在倫敦。

Ina Fischer（Smart City Verein網站圖片）

Thomas Reichenbach在2022年7月起在貿發局工作

《南華早報》報道指，Thomas Reichenbach曾在香港貿發局工作，又引述德國媒體指，三人成立了名為「Smart City Verein」（智慧城市協會）的組織，Thomas Reichenbach和Ina Fischer分別擔任第一董事和第二董事，Herwig Fischer則是財務總監。

據該協會網頁，Thomas Reichenbach是負責人，註冊地址在德國Bad Homburg。德國《圖片報》指，檢察官搜查了Thomas Reichenbach在Bad Homburg的單位，並「有很多證據」。

《南華早報》引用Thomas Reichenbach社交網站資料指，他在2022年7月起於貿發局擔任市場經理，未提何時離任。