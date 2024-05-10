德國4月拘捕3人指為中國從事間諜活動 貿發局證前僱員被調查
德國政府4月22日拘捕3人，指涉嫌為中國從事間諜活動。《南華早報》今日（10日）報道，當中一人曾在香港貿易發展局任職。貿發局發言人向《香港01》指，該人士是貿發局前僱員，因個人活動而被其他國家調查，貿發局並不是案件調查的對象，又指事件在調查當中，貿發局不宜進一步評論。
涉嫌向中國轉移可用於軍事的科技
《euronews》4月22日報道，德國政府拘捕3名德國公民，分別是Thomas R.、Herwig F.、Ina. F，指他們涉嫌自2022年6月起為中國情報機構工作，違反德國法例。案情指，Thomas R.是中國國家安全部人員的代理人，在德國為該情報人員提供「可用於軍事的創新科技」相關資訊。
至於Herwig F.和Ina. F，檢察官指兩人是一對夫婦，在杜塞爾多夫擁有一間公司，與德國研究員聯繫和合作，兩人與一間身份不明的德國公司訂立研究轉移協議。他們和中國合作夥伴設立一項研究，涉及可用於軍艦的大功率發動機零件。檢察官指Thomas R.相關的中國國安部人員促成該項合作，而項目由中國資助。
檢察官還表示，疑犯還得到中國國安部資助，採購特殊雷射裝置，並在未得到許可之下輸往中國。
3人於2012年3月在英國成立諮詢組織
通訊社Newsflash報道指，上述3人經營一個在英國設立名為「Innovative Dragon Ltd.」的諮詢組織，按組織網頁介紹，Thomas Reichenbach是組織的主席，Ina Fischer是副主席，Herwig Fischer是財務總監。
根據英國政府公開資料，「Innovative Dragon Ltd.」早於2012年3月成立，註冊地址在倫敦。
Thomas Reichenbach在2022年7月起在貿發局工作
《南華早報》報道指，Thomas Reichenbach曾在香港貿發局工作，又引述德國媒體指，三人成立了名為「Smart City Verein」（智慧城市協會）的組織，Thomas Reichenbach和Ina Fischer分別擔任第一董事和第二董事，Herwig Fischer則是財務總監。
據該協會網頁，Thomas Reichenbach是負責人，註冊地址在德國Bad Homburg。德國《圖片報》指，檢察官搜查了Thomas Reichenbach在Bad Homburg的單位，並「有很多證據」。
《南華早報》引用Thomas Reichenbach社交網站資料指，他在2022年7月起於貿發局擔任市場經理，未提何時離任。