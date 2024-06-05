非法駕電動可移動工具案件近年增加約3成　修例合法化未有時間表

電動可移動工具合法化的修例工作，原定計劃去年下半年完成，惟至今未有下聞。新民黨容海恩向運輸及物流局提出立法會書面質詢，要求當局交代時間表。運流局表示，正仔細研究意見修例，確保有效規管電動可移動工具，適時向立法會提交修例建議。



當局透露，非法使用電動可移動工具的拘捕人數，由2021年的207人，上升28%至2023年的267人，今年首3個月亦拘捕57人。



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電動可移動工具合法化修例未有時間表

政府計劃容許電動滑板車和電動輔助單車，限速25公里在單車徑行駛，可以先在大埔和將軍澳試行。俗稱「風火輪」的電動單輪車等未符合安全規定，禁止使用。

當局原定計劃去年下半年，完成電動可移動工具合法化的修例工作。新民黨容海恩關注當局事隔一年仍未提交立法會審議修例。

運輸及物流局今天（5日）回覆說，正仔細研究相關部門及持分者的意見修例草擬工作，確保有效規管電動可移動工具，將會適時向立法會提交修例建議。

非法使用電動可移動工具的拘捕人數，2021年有207人；2022年升至236人；2023年再升至267人；至於今年首3個月，拘捕了57人。（立法會文件）

近年非法使用電動可移動工具被捕人數上升

局方透露非法使用電動可移動工具的拘捕人數，2021年有207人；2022年升至236人；2023年再升至267人；至於今年首3個月，拘捕了57人。

局方又說，電動可移動工具合法化會採取審慎的做法，分階段在合適的情況下開放單車徑予市民使用。首階段考慮開放的路段需要有至少3.5米闊，及連通度高的單車徑，例如早前提及過的將軍澳南和白石角海濱一帶，視乎成效適時檢討是否開放更多合適的單車徑。

運輸署亦會繼續檢視在道路環境可行的情況下，改善新市鎮現有的單車徑和相關設施，規劃單車徑時，考慮如何讓單車和合規格的電動可移動工具共享單車徑。