香港01八周年｜李慧琼：求變求新　掀開香港歷史新一頁

撰文：李慧琼（全國人大常委、民建聯立法會議員）

李慧琼指國安法通過後，香港築牢了維護國安的法律屏障。（資料圖片）

隨着香港國安法頒布實施和香港國安條例通過生效，香港進一步築牢了維護國家安全的法律屏障，告別了動盪不安的局面，徹底終結了維護國家安全不設防的歷史。

需要看到，完成維護國安立法是香港實現由治及興的新起點。國務院港澳事務辦公室夏寶龍主任日前在「全民國家安全教育日」的視頻致辭，歸納出香港實現由治及興的「五個需要」，點明「香港由治及興本質上就是一條創新變化之路」。同時提醒香港需要主動適應新形勢新挑戰、展現新擔當；並積極把握新質生產力的發展要求。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（政府新聞處相片）

夏主任的說法，既指明了香港未來發展的方向和路徑，也反映中央對香港的期望和要求。「新質生產力」是今年全國兩會的重要關鍵詞，由國家主席習近平去年在黑龍江考察調研首度提出，而「大力推進現代化產業體系建設，加快發展「新質生產力」更被列為國家《政府工作報告》的首要任務。

科技創新是發展新質生產力的核心要素。在這方面，香港擁有多項優勢，包括享有法治和自由開放的營商環境、世界級的基建設施、穩健的金融體系，以及備受肯定的科研能力，這些都是推動創新科技的重要基礎。可見，香港完全有能力對接國家戰略，服務國家所需。

為此，筆者早前在立法會提出質詢，促請政府交代如何因地制宜，發揮香港的獨特優勢，全方位加緊發展新質生產力。其中，我特別關注「河套深港科技創新合作區」的創科資源跨境流動。

河套區發展創科產業，被視作推動香港未來發展的主要引擎（港深創新及科技園影片截圖）

國家「十四五」規劃奠定了發展創新型國家和科技強國的目標，而「河套深港科技創新合作區」正是大灣區的創科焦點，由香港與深圳共同打造「一區兩園」。去年8月，國務院印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，為深圳園區定下發展定位。至於香港園區，今年預算案提到特區政府稍後公佈香港園區的發展規劃。此外，特區政府已成立由行政長官牽頭的河套香港園區督導委員會。可見，兩地政府都積極推進深港園區的協同發展。

然而，深港兩地的創新資源，包括生物樣本跨境、創新藥物審批及臨床試驗、資金跨境、數據跨境以及人才便利等多項政策，存在不少現實問題，需要中央和地方共同協調解決，以突破制度瓶頸，打通經脈，令跨境創科合作事半功倍，以更有力地推動香港建設國際創科中心，促進國家科研進一步發展。

李慧琼在今年兩會期間提希望中央出台更多政府推動河套區發展（資料圖片/盧翊銘攝）

針對該等政策，我們在今年兩會期間提出「關於爭取更多中央政策加快河套發展的建議」，希望中央出台更多的支持政策，推動河套地區發展。例如在生物樣本跨境，我們建議批准內地的科研及臨床試驗採集的生物樣本及相關數據，可進入河套香港園區，在做好風險管控的情況下，供合資格的香港院校、科研機構和企業在香港園區內使用。又例如在數據跨境上，我們建議可以探索研究允許行業間的重要數據，通過如「點對點」輸送設施、特定的儲存平台，及多重網絡保安培訓等方式，跨境至香港園區內使用，在香港園區實現來自內地、香港，以至其他地區的數據交匯，以助力香港成為國家重要的國際數據港等。

誠如夏寶龍主任所言，香港的傳統優勢不是一成不變的，『金字招牌』也不是一勞永逸的。面對世界百年未有之大變局，香港要由治及興，特區政府和社會各界就要圍繞香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，因地制宜，求變求新，在新的起點掀開香港歷史新的一頁。