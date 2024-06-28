鄭雁雄談變與不變：守住不變根基、做好內聯外通不被邊緣化

中聯辦主任鄭雁雄今日（28日）再次到立法會出席午宴，他致辭時表明想與大家探討自回歸以來，香港變與不變的問題。他指有「六變六不變」，強調不變的是中央堅守「一國兩制」，香港繁榮穩定，東方之珠浪漫依然。變的是香港浴火重生，變成中央的掌上明珠，惠港挺港措施不斷、對香港的要求幾乎有求必應。他又提出六個守住，指香港守住不變根基，駕馭發展變局，做好內聯外通的超級聯繫人角色變成超級發財點，守住國際化便不會被邊緣化和內地化。



鄭雁雄到立法會談香港的變與不變（盧翊銘攝）

鄭雁雄指去年以廣東話發言，今年則採用普通話。他表示想與大家探討一個問題，就是自回歸以來，香港變與不變的問題。而六個不變，首個不變是指中央堅守港人全力擁護「一國兩制」，香港繁榮穩定，東方之珠浪漫依然。

批英方單方面改變承諾、默認港獨 中央承諾不變

他指四十年前，中英聯合聲明剛簽署不久，港英當局單方面改變了很多承諾，默認港獨，時任港督彭定康肆意為香港埋下了滿地的政治地雷。中央政府的承諾始終沒變，「一國兩制」沒有變。國家主席習近平表示要全面準確，堅定不移貫徹「一國兩制」方針，做到不會變、不動搖、不走樣、不變形。這是最讓人信服的鄭重宣示。香港「一國兩制」下的法治環境，管制體系，自由經濟等都保持不變。儘管有人誣衊特區已經是「一國一制」，但生活在香港的人深知「一國兩制」是常態。

鄭雁雄指中央對「一國兩制」的承諾不變（盧翊銘攝）

生活方式不變 馬照跑、舞照跳

鄭雁雄續指，第二是高度自治沒有變，堅定維護司法機關審判權、終審權，行政立法良好互動，《香港國安法》實施後，290多名被起訴者都是特區自行處理。第三，法治及營商環境沒有變，特區營商環境的加分項，是世界最開放的經濟體之一。第四是民主自由沒有變，特區注重傳媒釋放權威信息，社會訴求表達暢通。第五是生活社交方式沒有變，「馬照跑、舞照跳」，兩文三語暢通無阻。第六是香港的國際化沒有變，以2023年度母公司在境外的駐港企業有9039家。

香港浴火重生 變中央掌上明珠

至於變，鄭雁雄形容改變是指香港已浴火重生，迎來各項事業前所未有的變化，首先是中央挺港惠港，最大變化是從受外人凌辱的殖民地，變成中央的掌上明珠。他指，金融風暴、疫情協助，中央有求必應。他又以今日中央宣布提高來自港澳內地旅客免稅額額度為例，指突顯對經濟發展的支持。中央對香港的要求幾乎是有求必應，可謂史無前例。

第二個改變是港人當家作主，優質民主得以在本港實現，新選舉制度優勢突出，新一屆立法會展現出民主高效的履職風範，與過去的「拉布」、「流會」形成鮮明對比，讚揚立法會議員均展現出能力素質強，服務態度好，市民認的形象新、選制好、愛國者能成為社會共識。

還有是國家安全獲得保障，長治久安可感可期，集會遊行有序，社會不再為鬧而鬧，但有人對此大為不爽，出言不遜，但他們唯恐香港不亂的陰謀不會得逞。此外，特區治理不斷完善，社區不斷進步。第五則是香港經濟長足發展、民生福祉持續增進，金融、航運、貿易、創科、文化、航空、知識產權、國際仲裁等國際中心相繼形成，就業率常年保持高，物價水平保持穩定。第六是對外交往日益廣泛，國際影響明顯擴大。

鄭雁雄指香港要做好超級聯繫人角色（盧翊銘攝）

守住不變根基 把超級聯繫人角色轉換成超級發財點

之後，他又談到有六個守住，首先守住不變的根基，駕馭發展變局，用好獨特優勢，香港要守住「一國兩制」，發揮背靠祖國之力，把超級聯繫人角色轉換為超級發財點；第二是要守住國際關係，當好聯通世界的橋頭堡，更好融入國際擁抱世界，不會被邊緣化、更不會內地化；第三要守住發展之本，用好中國記憶，認為香港要當好中國式現代化的排頭兵，把握好中央政策是用好中國記憶的前提，在這方面特區政府和立法會都有責任，應該向市民作出示範的解讀先進，加長特首在立法會探討國家發展戰略，這就是一個很好的做法。

第四要守住法治精神，用好普通法系，當好依法治國模範生，形容要如愛護眼睛一樣愛護法治，善用法治思維和方式破解治理難題，堅持愛國者治港原則；第五是守住最高原則，用好法治利劍，當好國家安全的守護人，強調要有效發揮維護國家安全法律的實效和威懾作用，在維護國家安全的同時，亦維護香港的平安穩定，使發展與安全成為香港騰飛之雙翼、前進之雙輪。

最後，要守住文化特色用好文化力量，香港兼容大河、當好中華文化復興先行者。

最後，他指世界風雨交加的這個時候，香港好勢頭、新氣象、正能量要發展好，是持份者無可推卸的義務和責任，特區的行政立法司法，社會各界、全體市民同向而行，是開創新局的選擇。祝大家順利、吉祥如意。

梁君彥：完善選舉制度、愛國者治港 告別內耗

梁君彥致辭時表示，立法會在今年3月順利通過《基本法》23條立法草案，成功補上國家安全的短板，香港再沒有後顧之憂，可以集中精力開創新局面，認為現時是合適時機再次邀請主任到立法會，就香港新局面與議員交流。

梁君彥指已告別內耗（盧翊銘攝）

梁君彥形容，今屆立法會在完善選舉制度及愛國者治港原則下，告別了拉布及內耗，回歸理性務實，也是最務實有為、最有隊形和最勇於擔當的一屆。他預料7月中休會前，將通過75項法案，以及共批出186項公共開支建議，涉及5000億元，分別較上屆同期增加35%及11%。

他又指，今屆立法會交出的成績，是有賴特區政府和立法會良性互動，行政及立法機關目標一致、互相配合，是香港由治及興的根本要素。梁君彥提到，近年崇尚霸權政治的外部勢力，不斷唱衰香港，設法削弱香港的國際聯繫和獨特地位，去進一步打壓國家發展，立法會作為特區愛國者治港團隊的重要一員，定當繼續履職盡責，盡心盡力支持特區政府，讓東方之珠的金漆招牌繼續發光發亮。

去年7月14日，鄭雁雄出席立法會午宴，當時鄭雁雄勉勵議員全面準備把握行政立法關係，又分享四點體會，分別是「登高望遠看大局、以民為本看擔當、理性務實看監督、和衷共濟看未來。」