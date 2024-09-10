李家超：海峽兩岸港澳血脈相連　青年企業家要心懷天下為公信念

行政長官李家超表示，海峽兩岸和港澳血脈相連，唇齒相依，有信心粵港澳大灣區實現高質量發展的同時，兩岸的企業家都會抓緊機遇，籲面對百年未有之大變局，企業家更要心懷「天下為公」的信念，共同攻堅克難，砥礪奮進，為區域協調發展打開新篇章。



全國政協副主席梁振英稱，將來香港在粵港澳大灣區發展進程當中，都為兩岸四地的中華兒女勾畫新的藍圖，提供更高更大的舞台。



9月10日，「2024港粵澳台青年企業家峰會」開幕，出席的包括行政長官李家超、全國政協副主席梁振英。（歐嘉樂攝）

9月10日，「2024港粵澳台青年企業家峰會」開幕，出席的包括行政長官李家超。（歐嘉樂攝）

李家超：青年企業家要秉承天下為公理念

「2024港粵澳台青年企業家峰會」今日（10日）開幕，李家超致辭時引述國家主席習近平指青年是民族的未來，稱作為中華兒女的當代青年企業家，都應該秉承天下為公的理念，攜手共進。

他說，前江後浪推前浪，一代新人換舊人，青年勇於爭先、敢於創新是推動社會進步的重要力量，青年工作主要由政府推動，社會各界的力量也是不可或缺，面對百年未有之大變局，企業家更要心懷天下為公的信念，共同攻堅克難，砥礪奮進，廣大青年只要堅持夢想，大膽創新、靈活運通，定能將充滿機遇的未來盡展所長，實現新飛躍，而香港成功落實的一國兩制，本身就是一個前無古人的開創性典範，香港將繼續當好一國兩制的先行者、實踐者，團結愛國愛港的青年力量，充分發揮好一國兩制的強大制度優勢，為中華民族偉大復興作出貢獻。

9月10日，「2024港粵澳台青年企業家峰會」開幕，出席的包括行政長官李家超。（歐嘉樂攝）

他提到，多年以來，內地一直是香港最大的貿易夥伴，而台灣是香港第二大的貿易夥伴，去年香港分別是內地和台灣的第四大貿易夥伴；珠三角地區是很多台灣企業拓展內地業務的重要陣地，不少台商早已融入區內的產業鏈。另外，多年來海峽兩岸和香港、澳門的中華力量都致力匯聚粵港澳台四地青年搭建平台，共同協作發展作出重要貢獻。

9月10日，「2024港粵澳台青年企業家峰會」開幕，出席的包括行政長官李家超。（歐嘉樂攝）

李家超又說香港主動積極融入國家發展大局，對接國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等國策，同時鞏固聯通世界的商貿網絡，為區域協調發展發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的作用，政府一直積極推動青年在大灣區的廣闊舞台創新創業，去年成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，匯集來自大灣區的雙創基地、科研單位、專業團體等接近60個機構，為創業青年提供一站式的交流平台，同時政府推行「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，為香港青年提供創業資本資助和支援。計劃已經培育200多隊青年創業團隊，當中超過70個團隊已落戶深圳、廣州、珠海等大灣區內地城市。

9月10日，「2024港粵澳台青年企業家峰會」開幕，出席的包括\全國政協副主席梁振英。（歐嘉樂攝）

梁振英：香港為兩岸四地中華兒女勾畫新藍圖

全國政協副主席梁振英致辭時提到自己祖籍是山東威海，早前去威海促進香港的船舶融資和山東省的合作，提到香港一家本地的船舶融資公司和山東省的船舶融資公司合作，在威海的黃海船廠定制大型輪船，國家十四五規劃指明要支持香港提升國際航運中心地位，所指的不是擴大香港碼頭的搬運業務，而是轉向附加值高的高端航運服務業。

9月10日，「2024港粵澳台青年企業家峰會」開幕，出席的包括\全國政協副主席梁振英。（歐嘉樂攝）

他續說，航運服務業不是香港經濟發展的唯一增長點，新界河套區和鄰近的深圳正聯手發展全球最大的高密度的科技城，為新一代的科技人員提供系統，香港作為國家高度國際化、高度開放的經濟體，作用就是助力高質量發展進程中走好，發揮香港在國際金融、航運、貿易等中心作用，用好香港的人才與法律制度、稅務等各方面的優勢，讓產品在國內外打進更大的市場範疇，將來香港在粵港澳大灣區發展進程當中，都為兩岸四地的中華兒女勾畫新的藍圖，提供更高更大的舞台。

9月10日，「2024港粵澳台青年企業家峰會」開幕，出席的包括香港廣東外商公會主席戴德豐。（歐嘉樂攝）

戴德豐：我們一定要積極求變

出席同一場合的香港廣東外商公會主席戴德豐說，香港邁向由治及興的新階段，特區政府正加快發展新質生產力，大力推動創科產業發展，並助力傳統產業升級轉型，大灣區和香港的高質量發展將帶來更多發展機遇和更大的合作空間，「身在其中的我們一定要積極求變」，以創新思維發掘機會，積極融入國家發展大局，服務國家發展所需。

峰會由香港廣東外商公會和香港廣東各級政協委員聯誼會等單位主辦，主題為「協同創新 逐夢灣區 」「天下為公」• 中華情」，邀請海峽兩岸和港澳地區380位青年企業家齊聚香港，共商合作發展。