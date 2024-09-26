紫荊黨會員大會　耿焱：政府尚未提出系統性總體改革方案

紫荊黨日前召開會員大會，主題是「加強組織建設，推動香港改革」。顧問委員會主席耿焱表示，面對香港社會存在的深層次矛盾和問題，特區政府出台多項有效政策，但尚未提出一套系統性的總體改革方案，認為紫荊黨在推動全面深化改革方面應大有作為。



紫荊黨舉行會員大會。（紫荊黨提供）

認為香港經濟民生問題 可從中港關係角度來破解

耿焱表示，紫荊黨有責任支持特區政府推動香港社會加快融入國家發展大局，認為香港的經濟民生問題，可從中港兩地關係角度來破解。他又說，該黨亦有責任支持特區政府提升香港國際化廣度、力度和深度，強調香港不能與西方經濟體系脫鈎，而是要更加積極開拓香港的國際經濟活動空間。

至於吸引國際人才，耿焱說紫荊黨內有許多海歸黨員，有條件幫助高端人才迅速融入香港社會並發揮價值。

指香港要根據時代調整制度和政策

耿焱認為，香港需要根據時代需要調整制度和政策，指這些改革牽涉範圍廣，需要政府、商界和社會各界團結一致，提升香港國際競爭力，為全體香港居民謀福利，促進社會公平正義，認為紫荊黨能發揮作用。

紫荊黨主席李山提到，要切實支持特區政府解決香港市民在工作和生活遇到的問題，為市民謀福利。