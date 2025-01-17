「港語學」陳樂行獲邀任公職？　民青局向01揭背後原因

已解散的推廣粵語組織「港語學」前主席陳樂行近日（14日）透露收到政府信件，要求他提交履歷供參考出任公職。陳表明拒絕，稱兩年前被指徵文比賽一篇文章涉違國安法，不解為何再獲邀任公職。不過，似乎民青局並無此意，局方回覆《香港01》查詢時稱，由於陳曾向局方提交履歷，故其資料存於資料庫，恆常工作是定期發信要求更新履歷，然而收信者可以回覆要求刪除資料。



陳樂行。（湯庸皓攝）

2023年8月陳樂行稱「港語學」舉辦的徵文比賽，當中一篇參賽作品，被警方國安處以涉嫌違反《香港國安法》為由要求下架，其後組織解散，陳亦轉居澳洲。

由陳樂行創辦的海外組織「Konghub」在社交媒體表示，陳樂行收到政府信件，要求他提交履歷供參考出任公職。陳稱由於其推動粵語文化的貢獻，2021年曾獲政府邀請出任「中文界面諮詢委員會」的「青年委員」，但面試後未能成事，不過今次表明拒絕民青局邀請。

民青局指，陳樂行的個人履歷存於《中央資料庫》，局方會定期向已提交履歷的人士發出《中央資料庫》更新記錄通知書。（陳淑霞攝）

《香港01》就事件向民青局查詢，詢問陳樂行有否資格擔任公職。局方回應，有意加入諮詢及法定組織的市民可向政府提交其個人履歷，已向政府提交個人履歷的人士，其個人資料會存入由民政及青年事務局備存的中央資料庫。

民青局說為確保中央資料庫的資料準確，會定期向已提交履歷的人士發出中央資料庫更新記錄通知書。而陳樂行的個人履歷存於中央資料庫，故民青局曾向他發出更新記錄通知書，形容屬管理中央資料庫的恆常工作一部份。

然而，局方稱相關人士可在填寫通知書的回執時，選擇把其載於中央資料庫內的個人資料刪除。換言之，民青局是例行更新資料，並非代表邀請陳擔任公職。