議員宣誓前奏國歌？ 聶德權：全國性法律有涵蓋　本地立法將參考

《國歌條例草案》最快將會於明年初提交至立法會進行首讀，條文料將新增立法會議員宣誓時須奏播國歌的情況。政制及內地事務局局長聶德權今（17日）表示不作評論，但他稱在全國性法律中，議員宣誓儀式是其中一個「須奏唱國歌」的場合，故會在本地立法中參考其情況。 議會陣線立法會議員毛孟靜今早(17日)與政制及內地事務局長聶德權會面，她引述聶德權指，議員在宣誓時播放國歌，一般會由立法會自行安排。毛孟靜強調，重頭戲將會是有關草案提交至內會後的法案委員會，民主派會逐字進行討論。

毛孟靜強調，重頭戲將會是有關草案提交至內會後，民主派會逐字進行討論。（羅家晴攝）

聶德權表示，國歌法的本地立法工作大致完成，目標下年初提交至立法會進行首讀，再交至法案委員會審議。聶德權稱，因國歌法屬全國性法律，同時納入《基本法》附件三，故需要履行憲制責任，將全國性法律透過本地立法方式於香港實施。他稱會參考全國性法律的立法原意和目的，強調不會「照抄」，會充分考慮香港本地的法律制度、普通法及香港情況。

對於有報道指，立法會議員宣誓時須奏播國歌，聶德權稱不評論有關情況，但他指出附表中會列明須奏唱國歌的場合，若日後會作增刪，則會透過附屬法例的形式處理。聶德權稱在全國性法律中，議員宣誓儀式是其中一個「須奏唱國歌」的場合，故會在本地立法中參考其情況。

毛孟靜今早（17日）與聶德權會面後，引述聶德權指，議員在宣誓時播放國歌，一般會由立法會自行安排。至於誰人決定法官和立法會議員在奏唱國歌期間，表現是否「合格」？她稱對方沒有回應。

毛孟靜希望聶德權能重新審視要求，稱重頭戲將會在草案提交至內會後的法案委員會，民主派會逐字進行討論。