【專訪】施永青、長毛、梁耀忠　共事到決裂　一切源於馬克思主義

2018年是馬克思誕辰200週年，「以馬克思列寧主義為理論武器」的中國共產黨在內地高調紀念。在香港，馬克思主義給人的印象，似乎總是計劃經濟、財產公有制甚至60年代內地的人民公社，這個幾乎每年都被評為世界最自由經濟體的城市，與馬克思主義看似格格不入。不過，香港確也有過一群高調自稱「馬克思主義者」的人，至今仍活躍於公眾的視野當中，大家可能在慣於二元對立的思維桎梏中遺忘了他們。 《香港01》專訪了長毛梁國雄、中原地產創辦人施永青、街工立法會議員梁耀忠。他們都曾在70年代參與社運組織「革命馬克思主義者同盟（革馬盟）」，投入了青春與血汗。晃眼40年過去，組織早已消亡，三個性格截然不同的青年，當初到底如何成為馬克思主義者？為何會加入同一個組織？最後，又為何會分道揚鑣呢？

施永青50、60年代已在父親宿舍與年輕左派工人混在一起，不時閱讀《聯共（布）黨史簡明教程》、列寧著的《馬克思主義的三個來源和三個組成部分》等左派刊物。(吳鍾坤攝)

梁耀忠、施永青、梁耀忠三人的交集是在革馬盟，一個由托派（洛茨基主義者）建立的組織。他們自稱「革命的馬克思主義者」，以此與他們口中「墮落的無產階級政權」，信奉斯大林主義和毛澤東思想的蘇聯、中國分道揚鑣。相對於蘇共和中共，他們也自稱「真正的馬克思主義者」，主張工人階級跨國界不斷革命，最終實現工人民主自治，包括無產階級內部的多黨制和普選。歲月總是與人開玩笑，三個後來各自走上不同人生路途的少年，當年卻是抱著同一個理想。

革馬盟成立前的60年代，全世界都正值躁動歲月，各種社運運動在那時爆發，包括常被與近期法國「黃背心運動」相提並論的「五月風暴」。（資料圖片）

全球社會運動浪潮中的三個少年

早在革馬盟成立前的60年代，全世界都正值躁動歲月，各種社運運動在那時爆發，除了常與近期法國「黃背心運動」相提並論的「五月風暴」，美國黑人民權運動等也如火如荼。

至於當年的香港，三人之中最年長的施永青才上小學，50、60年代已開始在父親宿舍與年輕左派工人混在一起，不時閱讀《聯共（布）黨史簡明教程》、列寧著的《馬克思主義的三個來源和三個組成部分》等左派刊物，從而對馬克思主義感興趣。

「當時社會不公道，自己住處如紅番區，警察穿著軍裝都夠膽在賭檔公開收錢，覺得社會好黑暗、貧富懸殊，街上不時看到棄嬰，覺得社會不應該是這樣。」施永青說，雖然對當時十一、二歲的他來說，這些刊物算是艱深，但「當你有興趣（改變社會）的時候，幾深嘅你都會去啃。」

讀中學時的施永青參加過六七暴動，「掟磚、追打警察」等動作自不可少。(網上圖片)

日子飛返到六七暴動的風火歲月，已讀中學的施永青也在校園和街頭參加左派活動，「掟磚、追打警察」自不可少，「見到與防暴隊對峙，有人擲石頭，就一起擲，見到衝！就趁防暴隊少的時候，哇，就衝過去，追那個幫辦追到他入後樓梯，都繼續用物件丟佢，（如果）畀人拉到，不得了。」甚至他加入了「反英抗暴鬥爭委員會」，成了「官津補私」學校的代表，在校內拉標語布條，「用香燭設計了一個定時裝置，擺好布條，一炷香時間，綁布條的繩就燒斷，布條從學校樓頂整幅展開。」西裝筆挺的施永青說起這段往事，還是眉飛色舞，儘管當時許多同學都因參與左派活動被抓。施永青不敢說當年是「革命熱情」，「對社會不滿吧，應該算是發洩。」

長毛說，兒時母親是左派，自己思想也偏左，對毛澤東失去希望後，自然還是從左翼思想去追尋改變社會的理想。（余俊亮攝）

同一天空下，比「老施」年輕7歲的「長毛」回憶，當年自己也是「毛派」，「我媽係工聯會嘛，佢梗係講俾我聽啦，又睇下毛語錄，我本毛語錄都仲喺度。」不過，1971年被毛澤東欽點為接班人的林彪被指叛逃，並在蒙古墜機，卻令少年梁國雄對新中國的期盼，也一同墜落，「先話劉少奇係叛徒，轉頭毛嘅親密戰友林彪又瓜埋，件事真係好令我懷疑毛澤東搞緊乜嘢。」長毛說，對毛的不信任，後來演變成彭述之等中國老托派與無政府主義者在《70年代》雙周刊的筆戰，這令不少受全球社運浪潮餘波衝擊的香港年輕人，有機會重新審視馬克思主義。

梁耀忠回憶指，當時革馬盟對本土議題的某些主張，現在看來也相當前衛，包括盡快結束殖民統治，由港人自決前途。(梁鵬威攝)

同樣被《70年代》影響的，還有梁耀忠。1973年赴英留學時，梁認識了後來同是「革馬盟」成員、創辦《70年代》的岑建勳，也認識了當時在英港人成立的托派組織「復醒社」。不過梁耀忠至今仍說自己有愧於說自己是一個托派或馬克思主義者，「年輕時確實覺得嗰種精神幾好，但只係參與咗好短一段時間。」當時革馬盟對本土議題的某些主張，現在看來也相當前衛，包括盡快結束殖民統治，由港人自決前途，梁耀忠回憶道。

金禧事件促成梁國雄與施永青相遇。（資料圖片）

金禧事件「長毛」、「老施」相識 從「不斷革命」到政、商分道的二重奏

而梁國雄與施永青的真正相遇，要到1970中後期的金禧事件。施永青說，六七暴動後，他對馬克思主義以及各種思想流派的探索沒有停止，其中對他影響較深的，是南斯拉夫共產黨領袖狄托（Tito）政敵吉拉斯（Milovan Đilas）講述共產黨問題的著作《新階級》。同時中國大陸的經濟衰敗和文革，也讓施永青意識到「毛左」並非他想要的答案。

機緣巧合下，施永青經朋友介紹結識了一些托派朋友，當年轟動一時的「金禧事件」他也有參與，且與長毛梁國雄相遇。他形容，當時梁國雄和一些托派人士，組織教師員工抗議，同時也發展托派的支持者。曾在左夜校擔任教師的施永青，則被相中，在革馬盟的馬克思主義研討會上講課，「那時說的課程就是說資本主義社會主義的差別，那時我記得在西環聖安多尼堂，就是借教會的地方來做馬克思主義的培訓。」

梁國雄(後排左四)與施永青(後排左一)的真正相遇，就在1970中後期的金禧事件。(吳鍾坤攝)

辦讀書會除了宣講思想，其實也是一種無奈。長毛說，「除了實踐之外，你就只有從思想上尋求解脫，找志同道合的人討論，現在有facebook，當時我們要面對面，我是這樣認識老施的。」不過，長毛說起施永青教的「馬克思主義」，語氣略帶不屑，「佢啲嘢邊度得，佢學毛派嘅嘛……我好多都係自己睇書學，我上過佢堂，佢講嗰啲嘢，唔代表我啲概念係由佢到得嚟。」他說，對他影響最深的，反而是老托派王凡西的自傳《雙山回憶錄》。

金禧事件之後，施永青在一個燒烤派對上告知長毛，他會搞生意。長毛形容，「老施」雖然老成，但純品，相信他當時並未想過要發財，作為老友，也只能支持。「老施」生意上軌道後，亦未忘記仍在社運圈的長毛，不時接濟對方，「我還是覺得資本主義有許多問題，有人和他唱對台戲，也是好事。」不但生活費，有時施永青在某些議題上認同長毛，亦或略施援手作活動經費。

長毛愛讀書，也愛與人討論，「除了實踐之外，你就只有從思想上尋求解脫，找志同道合的人討論，現在有facebook，當時我們要面對面，我是這樣認識老施的。」（余俊亮攝）

80年代的長毛，仍自稱革馬盟成員，在電視節目接受訪問。而兩人真正決裂要到長毛2000年參選立法會，施永青說起此事不住搖頭，「你點會著住捷·古華拉入議會？捷·古華拉最憎議會」；「我支持你，唔係支持你走入建制啊嘛。」當年施永青在報章撰文，借魯迅《娜拉出走之後》諷刺舊戰友，如「女權主義者出走之後，只能做雞」，意指「長毛放棄革命，走入建制是一種墮落」；「寫咗之後佢嬲死我啦。」從此二人少有私交。

施永青從商到長毛從政這一段時間裡，離開革馬盟的梁耀忠，加入由同是革馬盟成員劉山青創立，以教育勞工及提升勞工的社會意識為目標的「新青學社」。他擔任導師數年，到1985年，就比長毛更早走入議會，當選1985年首屆葵涌區議員，隨後街工成立。他說，創立街工及對勞工議題的關懷，多少亦緣於早年學習馬克思主義及參加托派組織的際遇，但如今，他已不敢自稱「馬克思主義者」。