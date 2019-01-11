傳副刑事檢控專員請辭　律政司：有適當人事接任安排填補空缺

近日有消息指，律政司副刑事檢控專員許紹鼎兩周前突然向律政司請辭，結束他在刑事檢控科23年的工作生涯。律政司回覆《香港01》查詢證實有關消息，強調「有適當的人事接任安排去填補相關空缺」，確保部門正常運作。

許紹鼎的請辭，律政司或將面臨「斷層危機」。(資料圖片)

有報道指，現年47歲的許紹鼎兩周前正式向律政司請辭，扣除累積的假期，許紹鼎最快可於今年三月底離開律政司，並指2015年取得「資深大律師」銜頭的許紹鼎，「冷河期」後將加盟位於金鐘力寶中心的包樂文資深大律師辦事處（Plowman Chambers）。

隨著許紹鼎的請辭，加上近年律政司內部有不少人轉為私人執業「搵真銀」，以及今年度不少律政司資深檢控人員如副刑事檢控專員黎婉姬、高級助理刑事檢控專員單偉琛和李鏡鏞，將於今年度先後到達退休年齡，令人擔心新一輩的檢控官未必有足夠「實戰」經驗處理大規模罪案。律政司回覆《香港01》查詢時稱，「有適當的人事接任安排去填補相關空缺，確保部門正常運作」。

目前，許是刑事檢控科副刑事檢控專員，負責部門的「政策及政務」工作，同時主管刑事檢控科的人事。2017年時，刑事檢控專員楊家雄卸任後，有傳他和當時擔任副刑事檢控專員梁卓然同為熱門人選，但最終未能「升正」。同年12月，律政司公布刑事檢控專員一職由梁卓然出任。