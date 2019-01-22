【派錢4000蚊】設網上申請需18個月？莫乃光批誇大　爆勞福局落後

政府昨日（22日）起派發「關愛共享計劃」4,000元的申請表格，各區民政諮詢中心均可領取。不過，在職家庭及學生資助事務處熱線首日即「冧檔」暫停服務，接近中午時分，多間民政諮詢中心的表格已派發完畢，令不少市民大感不滿。署理行政長官的政務司司長張建宗被傳媒問到，會否採用網上系統加快申請進度時竟表示，網上申請需要18月招標及建立系統，需時太長會延遲市民領取時間。 立法會資訊科技界議員莫乃光今日與傳媒茶敘時指，張建宗的說法是「誇大」，又透露對主理的勞工及福利局和民政事務局「熟悉政府運作嘅人都知道呢兩個局運用科技方面最落後，佢兩個加埋就係咁嘅結局」，質疑當局不設網上申請系統，是部門心態問題。

署理行政長官的政務司司長張建宗被傳媒問到會否採用網上系統加快申請進度時，表示網上申請需要18月招標及建立系統，莫乃光質疑張建宗的說法不符合事實。（資料圖片/羅君豪攝）

莫乃光表示，網上申請系統並非高難度項目，且許多長者都懂得使用電腦申請，或主要由年輕家庭成員協助申請。他估計，建立系統只需花一年時間，有關部門有能力做到，「只係佢哋一早有心唔做」。他又舉例，入境處設計換領新智能身份證系統如此龐大的項目，也只需要2年時間，質疑張建宗的說法不符合事實。

他又分析，建立系統並非每次都要寫新程式，因每次編寫的程式，日後經修改可以不斷使用，「任何時間點都可以做，冇話會遲」。莫乃光又引用新加坡的情況，指新加坡政府幾乎全部福利都需使用網上申請，雖然是極端例子，但港府亦可借鑑取折衷方案，同時允許親身申請；認為網上申請程序可與親身申請同步做，質疑張建宗指建立網上申請系統會令市民18個月後才能領取是誇大。

對於張建宗指建立系統招標需時的說法，他又認為，創新及科技局推出TechConnect預留以10億元計資源給各部門以科技手段改善公共服務，惟資源還剩餘許多，他質疑部門不一定需要招標，因可直接申請內部資源設立系統，只是部門不肯做。

對於早前特首林鄭月娥就收緊長者綜援推出補救措施時，為不會見泛民議員辯解時爆出「妒忌論」，莫乃光就指，說法一定是不尊重，但認為「爆點」早在林鄭在立法會稱收緊措施是「議員批准時」已經種下，不會覺得特別憤怒。

被問及會否因此反對新一份預算案時，他就表示，發言時要多讚賞推出惠民政策的官員和司長，因林鄭早前仍以自己「直言」辯解，他認為林鄭仍未察覺自己將預算案所有內容綑綁的荒謬，因此他只能反對預算案，對其他支持的官員則盡力讚賞。而立法會邀請林鄭出席新春午宴，莫乃光則表示不會出席。