香港眾志：年宵產品遭廠商拒印　引職員指收「批文」禁印眾志標誌

新春佳節各大政黨均會在維園擺設年宵攤位，售賣主題產品針砭時弊，香港眾志今年亦準備了多款產品。不過，該黨今日（29日）發新聞稿指，在製作「今年不再做港豬」布袋時，遭製作公司拒絕印制有香港眾志標誌的設計圖，該黨引述製作公司職員，稱廠方收到「政府批文」，指有一系列的字樣及圖案不得印製，當中包括眾志的標誌及中英文名稱。

據了解，眾志透過一間香港公司落訂單印刷有關產品，而該公司告知眾志，負責印刷的內地廠家根據內地政府批文，無法印刷印有眾志標誌及其希臘名稱Demosistō的產品（即「今年不再做港豬布袋」），接訂單的香港公司不便透露大陸廠家名稱。眾志向同一家香港公司下達的另一訂單，印有同一標誌和希臘文的毛巾，最終能夠印刷。惟無法知道是否由不同省市或地區的廠家印刷。消息指，規劃印刷傳單等印刷品時，也曾出現過有關訂單無法印刷的情況，惟說法多為「運唔到落香港」，最終需改為安排香港廠家印刷，但費用會較貴。

香港眾志指，在製作「今年不再做港豬」布袋時，遭製作公司拒絕印制有香港眾志標誌的設計圖。（香港眾志提供）

香港眾志引述印刷公司職員指，廠方收到「政府批文」，提到有一系列字樣及圖案不得印製，其中包括眾志的標誌及中英文名稱。該黨在迫於無奈下，決定修改設計圖，刪去香港眾志標誌，才得以成功進行製作。

香港眾志表示，以往在籌備年宵的過程中從未發生過類似情況，「擔憂香港的表達自由在無形中被收窄，打壓更為嚴重」。

香港眾志今年共準備了五款產品在年宵攤檔販賣，包括「不要活得這麼不明不白啦！」 毛巾、「呢首係禁歌」紙膠帶、「100%自由」理念旗、今年不再做港豬」布袋、「聽 海哭的聲音」T恤，諷刺《國歌法》和「明日大嶼」人工島填海計劃等政治事件。