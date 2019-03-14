【教師墮樓】投訴機制上教育局應有角色　教協會長斥局方似旁觀者

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠老師，上周三（6日）在校內墮樓身亡，她事發前一天曾親赴東華三院總部投訴，惟教育科學務總主任身在外地而未能接見，教育局局局長楊潤雄昨天（13日）回應墜樓事件時稱，教師透過有很多方法投訴校長，「不相信沒有投訴機制」。 教協會長馮偉華今天（14日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中批評，根據過往經驗，教育局接獲教師投訴後，只會將投訴發還給學校，讓校方自行調查和事後交報告，批評教育局「愈來愈企得後」，好像「旁觀者」。

天水圍東華三院李東海小學一名女教師疑受高層壓力，於本月6日在校內墜樓身亡。（資料圖片）

馮偉華指出，學校或辦學團體必然有自己的處理機制，但當機制有不足或大事故發生時，機制便發揮不到作用，舉例今次校長懷疑長期針對墮樓的教師，教師在權力不對等下難以出聲。

馮偉華又指，辦學團體曾接獲投訴，墮樓教師亦在尋死前一天亦向辦學團體投訴，但最終沒人處理，他認為要檢討整個投訴制度是否有漏洞，包括學校是否要改善投訴機制。

教育局方面，馮偉華批評教育局不可將學校管理甚至監督全推卸給校方，即使本身接受教師可直接到教育局投訴，但根據過往經驗，局方只會將投訴發還給學校，讓校方自行調查和事後交報告，他批評此做法未必最有效，教育局在投訴機制上應有角色：「這幾年我們處理的經驗，教育局的處理方法、態度愈來愈企得後，今次都看到好像旁觀者般。」

他舉例，去年爆發的浸信會沙田圍呂明才小學澳洲遊學團風波，教育局曾向辦學團和法團校董會發警告信，列出人事升遷違規、帳目混亂和團費專至私人戶口的指控，惟校董會仍極力挽留校長，亦沒有說明如何懲處校長等人，反映教育局未能行使監督角色。

教育局局局長楊潤雄昨天回應墮樓事件時稱，教師若不滿校長管理，今時今日有很多投訴方法，包括向校董會、教育局、立法會議員或教育界工會等投訴，「不相信沒有投訴機制」。