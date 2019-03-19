【政壇諸事町】民主黨黨慶籌420萬　卿姐率跨黨派唱《上海灘》

民主黨今天（19日）舉行二十四周年黨慶，在行政、立法關係日益繃緊下，今年未有邀請特首林鄭月娥出席。不過，捧場的政府官員和政界人士仍不少，包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、特首辦主任陳國基、運輸及房屋局局長陳帆、前財政司司長曾俊華等。而陳國基更稱：「是林太鼓勵我哋出席。」 民主黨主席胡志偉表示，民主黨自1994年成立，走過不少風風雨雨，昐民主路所有朋友一起為香港利益奮鬥，更冷靜和策略地保護「一國兩制」。 民主黨全晚共籌得420萬元，較過去兩年少。

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民主黨今年黨慶陣容鼎盛，多名元老包括楊森、李永達、李華明、劉慧卿等人均有出席。官員和政界人士方面，包括張建宗、陳茂波、陳國基、陳帆、政制及內地事務局局長聶德權、曾俊華等人。

胡志偉表示，民主黨自1994年成立，走過不少風風雨雨，該黨在未來日子會更努力做好工作，昐民主路所有朋友一起為香港利益奮鬥，更冷靜和策略地保護「一國兩制」。

胡又提到最近熱議的《逃犯條例》修例，稱擔心建制派最後只會「用腳投票」，為香港法治開啟了後門，強調民主黨會繼續勇於表達意見。

田少等畀面上台 締造跨黨派合唱《上海灘》

籌款方面，經常在議會內「衝陣」的許智峯打前鋒，右手帶傷上陣，以一首Beyond的《俾面派對》，籌得一萬元。其後，黨主席胡志偉被點唱一首《一點燭光》籌得16萬元。李永達也爭取到1萬多元捐款點唱。之後，胡志偉更被要求encore，再唱一首《風雲》，籌多1.5萬元。有鄺神之稱的鄺俊宇也獲捐款3萬獻唱。林卓廷也獲街坊捐款獻唱《光輝歲月》，他說要把此歌唱給一眾抗爭者。

劉慧卿亦多次被點唱。卿姐推搪多次後，捐款金額從數萬「加碼」至15萬。而卿姐則還未滿足，要求捐款30萬才肯獻唱，結果一呼百應，捐款數字片刻即累積到30萬。此時「心雄」的卿姐拉一眾貴賓落水，請來自由黨榮譽主席田北俊、周梁淑怡，以及方剛等人，再加上黃碧雲、何俊仁、單仲偕等黨友，一起上台跨黨派大合唱《上海灘》，歌詞「淘盡了／世間事／混作滔滔一片潮流」，可謂應景。