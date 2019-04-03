【派錢4000】葛珮帆引述局方：5月第3個星期前會處理所有申請表

政府派錢4000元的關愛共享計劃本月30日截止申請，不少市民稱遞交表格後仍未收到當局回覆稱已接獲申請的通知。林鄭月娥今在立法會表示，「關愛共享計劃」至今收到逾200萬份申請表格，負責部門疲於奔命處理工作，她稱本着「關愛共享」原則，「不會過分計較是否一定要某一日（遞交）」，強調會交予財政司長領導有關部門研究。 葛珮帆稱，局方承諾會增加處理申請表格的人手，本月底前會處理直至3月底未處理的100萬份表格，而在4月收到的申請，當局承諾會在5月第3個星期前全部處理。

不少人斥申請程序複雜。（資料圖片）

民建聯葛珮帆表示，剛與財經事務及庫務局局長劉怡翔會面反映相關問題，她稱派錢事件「由頭到尾都混亂」，近日陸續接獲市民稱仍未收到當局通知，電話熱線亦無人接聽。葛珮帆引述局方表示，現時有100員工處理申請表，強調會再加派人手，會加快速度在四月底前處理手頭上於兩月及三月遞交的100萬份表格。她稱局方預料四月會再有數十萬份表格，承諾在五月第三星期前會全部處理。葛珮帆亦提及，如果截止日期前仍未收到政府通知，截止日期後仍可補充資料，不會影響市民領取款項。

葛珮帆指，於3月內已交表的市民，若到4月底仍未收到短訊通知就要聯絡當局，另外在4月交表的市民，如果到5月第3個星期仍未收到短訊通知亦要聯絡當局。

民建聯劉國勳稱局方處理事件「堅離地」，雖然局方稱按次序處理申請表，但實際操作上有遲交表格人士較早接獲短訊通知。劉又知有前線人員曾表示若市民仍未接獲通知可選擇重新遞交表格，惟局方回應時卻稱不應重新遞交以免加重負擔，他認為局方和前線人員應有溝通。

