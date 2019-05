【多圖】動員成龍、譚校長　霍啟剛拍國歌快閃片　成龍：很激動

《國歌法》現於立法會審議,由全國政協委員霍啟剛擔任執行主席的香港各界青少年活動委員會,今日(1日)發布一段長約3分鐘的國歌快閃片,動員演藝名人成龍及譚詠麟,以快閃方式唱出國歌,參與者包括不少政商界名人,霍啟剛妻子郭晶晶亦粉墨登場,另亦包括不懂中文的「蘭桂坊之父」盛智文。

+ 3 + 2

香港各界青少年活動委員會日前在灣仔金紫荊廣場舉行「國歌快閃」活動,共同唱出《義勇軍進行曲》,當中包括政商演藝界知名人士,如譚詠麟、全國政協委員成龍、霍啟剛、高永文、陳卓禧、吳傑莊、姚珏;港區全國人大代表鄺美雲、吳秋北、陳曼琪、譚志源、黃玉山等,另亦有年近九旬的「東江縱隊」老戰士、外籍人士等共200人。

成龍事後接受訪問時,稱「很激動,作為中國人很驕傲」;譚詠麟則說:「每一個中國人唱中國的國歌是天經地義的事情,非常開心」;盛智文則以英文說出「Singing the national anthem in Chinese, I felt very very patriotic, I felt very very good(以中文唱出中國國歌,表達出愛國精神,感覺很好)」;霍啟剛則與妻子郭晶晶陪同下受訪,稱「每一個香港人聽到國歌都會想起一件驕傲的事情」。

委員會表示,除了在金紫荊廣場舉辦「國歌快閃」活動,亦會在中環海濱廣場、西九龍高鐵站、科學園、香港機場、港珠澳大橋、星光大道、南丫島等香港著名地標進行唱國歌的拍攝活動。