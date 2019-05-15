立法會議員探望深水埗無家者　倡建過渡性房屋助解決居住問題

立法會5名民主派議員晚上到深水埗探望無家者。他們先前往通州街公園了解無家者的居住環境，及後到位於大角咀的香港社區組織協會宿舍及日間中心，與宿友及無家者交流。 街工梁耀忠表示，露宿者問題自上一屆政府以來都未有改善，認為政府應主動興建過渡性房屋，才能根本性地解決露宿者問題。 鄭松泰則認為，露宿者問題不只是宿位不足、或個別綜援政策檢討等，而明顯是貧富懸殊、政府資源再分配問題，「無可能香港一邊看著庫房有多少錢，但另一方面最低下層的市民面對如此不合比例的生活質素」。他認為政府應有一個的部門回應露宿者訴求，否則只會割裂地處理露宿者問題。

一群無家者（後方）手持寫有「爭取無家者友善政策，宿舍延期至3年」等口號，向議員表達訴求。（余俊亮攝）

參與今次採訪活動的議員，包括福利事務委員會副主席、民主黨鄺俊宇、街工梁耀忠、熱血公民鄭松泰、工黨張超雄，以及議會陣線朱凱廸，先前往通州街公園探望無家者，細問他們的情況，例如為何未能輪候公屋、輪候公屋時間，以及追問他們對政府的期望等。

一群無家者則手持寫有「爭取無家者友善政策，宿舍延期至3年」、「租屋送木虱，劏房住唔起」等字樣的紙牌，高呼「露宿無罪」等口號，向議員表達他們的訴求。

鄺俊宇表示，以前仍是社工系學生時有接觸露宿者議題，亦有到深水埗通州街公園探訪露宿者。他認為現時無家者的情況比幾年前更差，指當時露宿者雖然是住在天橋底，但會自行製作間隔，但現在無家者被迫遷到公園。

期間，有露宿者分享他們露宿街頭的原因，以及尋求政府協助不果的經歷。其中一名現年74歲的露宿者、外號「飛鴻」表示，是因為居住的房屋被收回而被迫遷離。即使他想租住房屋，但難以負擔租金，「一個床位要2000元」，因此迫於無奈下露宿街頭。梁耀忠隨即問他為何不申請，「飛鴻」指，如想加快申請公屋速度，就要假扮離婚。他質疑為何政府有政策幫助新移民，但對本地露宿者的困難「一點承擔也沒有」。

外號飛鴻的露宿者（橙衣者）表示，因居住的房屋被收回而被迫遷離。（余俊亮攝）

梁耀忠表示，上一屆政府已提出露宿者的問題，例如要求政府及警察不要驅趕及騷擾露宿者等，但情況到今屆政府都未有改善，形容是「翻版」。當局聲稱收到市民投訴，因此對露宿者採取行動。他認為政府應該從根本解決露宿者問題，增加更多房屋供應安置露宿者。他不滿政府只預留20億元成立基金，支援非政府機構興建過渡性房屋，指出民間組織所興建的過渡性房屋數量有限。而政府是可以利用空間及土地，提供簡潔新淨的設施，能安置更多露宿者。

五位議員及後到位於大角咀的香港社區組織協會宿舍及日間中心與宿友交流。鄺俊宇與張超雄亦進入其中一間宿舍內，體驗宿友的居住環境。

立法會在2017年2月亦有舉辦探訪露宿者活動，以加深了解他們的生活狀況及相關的社會福利服務。當時亦有建制派議員出席，包括實政圓桌召集人田北辰和新民黨容海恩，惟今次採訪活動則未見有建制派議員身影。

立法會將於下星期一（20日）召開福利事務委員會會議，討論增加資助住宿宿位及興建過渡性房屋供無家者居住的政策事宜。

朱凱廸、張超雄等五名議員到位於大角咀的香港社區組織協會宿舍及日間中心與宿友交流。（高仲明攝）

社會福利署助理署長（家庭及兒童福利）彭潔玲（中）亦有參與探訪活動。（高仲明攝）

立法會議員探望無家者

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立法會議員到香港社區組織協會宿舍及日間中心與宿友交流