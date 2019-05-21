【多圖】政圈關注岑敖暉、何潔泓分手　細數社運人士戀情

學聯前副秘書長岑敖暉（Lester）及何潔泓（Willis）今日（21日）凌晨在Facebook一同公布分手消息。兩人在2014年雨傘運動後相戀，5年戀情終逝去，事件引起政圈關注。《香港01》盤點歷來多對社運情侶，細數社運界內的戀情。

1. 羅冠聰、袁嘉蔚

香港眾志前立法會議員羅冠聰和眾志前副主席袁嘉蔚亦因雨傘運動而結緣。袁嘉蔚曾在一個專訪上提到兩人相識的經歷，「一次行動的場合啦，他以為我受傷，想來救我，我又以為他受傷，想去救他。就在人群堆，他攬著我，就行開了，想看我有沒有受傷，可能就是那一下，好dramatic（戲劇性）的，但是又真的這樣發生」。其後，兩人不時關心對方的狀況，互相發送訊息，繼而互生情愫。袁嘉蔚又指，直到「學聯五子」與政府展開對話（2014年10月）期間，兩人才正式開始拍拖。

由雨傘運動開始，到學聯退聯潮，及後羅冠聰以最年輕身份當選立法會議員，又被褫奪議員資格，再到公民廣場案，袁嘉蔚一直在羅冠聰身邊不離不棄。2017年，公民廣場案判刑時，袁嘉蔚在facebook上載了一幅與羅冠聰的合照，並寫上「我以你為榮。我會記著你的叮嚀，迎難而上。等你」。羅冠聰於今年3月中在Facebook上宣布，今年暑假遠赴美國耶魯大學修讀1年碩士課程。但原來數日前，袁嘉蔚已在Instagram上提到「朋友來電說男友要到外國讀書」，並有感而發，「生命存在著很多重疊的距離當中，每個人本來就是孤獨，關於學會『距離』不只是個名詞於我也有好大段距離，嘿」。

+ 2

2. 周澄

前「社運女神」周澄在2016年與《端傳媒》攝影記者關學津在facebook上宣布結婚。據了解，當時周澄亦任職與端傳媒，相信兩人因此結緣。而關學津在2015年8月到曼谷採訪爆炸案，因攜帶避彈衣被當局政府以「未經許可持有武器」罪名起訴。周澄曾於2014年公開與社民連時任副主席吳文遠的戀情，兩人亦不時將合照上載至社交網站。同年底，周澄遠赴英國深造，吳文遠則留在香港。有報導指，兩人在2015年初分手。

+ 3 + 2

3. 游蕙禎、林肇彥

另一位社運女神是因宣誓風波被褫奪議員資格的青年新政游蕙禎，她在2018年爆出新戀情。有傳媒拍攝到游蕙禎與當時恒管新傳四年級生、本民前網台節目主持林肇彥譜出「姊弟戀」。游蕙禎亦沒有否認，反而在facebook上載合相，疑似「耍花槍」，指要「大家關注下佢嘅過重問題」。當時有本土派人士透露，兩人拍拖已將近一年，游蕙禎亦不時到恒管與林肇彥見面，但會以太陽眼鏡、Cap帽等掩藏身份，頗為低調。

4. 葉寶琳、王浩賢

葉寶琳與王浩賢是另一對社運界戀人。在2011年，有8名社運人士在六四維園集會結束後，帶領群眾遊行到北角警署，涉嫌衝擊警方防線並佔據馬路行車線，被控非法集結等9項罪名，其中包括葉寶琳與王浩賢。這對情侶在2012年一同被判監四星期，緩刑一年。期間，葉寶琳被網民質疑她是反國教科運動中的政府臥底，王浩賢在Facebook上表示：「或許，在某一年，我們兌現承諾，在監牢內結婚，可能還有人會說，就是因為他們是臥底，政府才給他們這禮遇。」