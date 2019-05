【黃台仰獲庇護】陸頌雄赴德領事館請願　以港式英文促勿顛倒是非

美國《紐約時報》等多個外媒昨天(22日)報道,因旺角騷亂案棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰和成員李東昇,獲德國批出政治難民庇護申請。 言論一向惹火的工聯會立法會議員陸頌雄今天(23日)到位於金鐘的德國領事館請願,指黃、李二人不合符難民資格,呼籲德國政府不要只聽一面之詞和不要顛倒是非,更不要污衊香港公正和獨立的司法制度。 其後他把請願信送予領事館職員並表達訴求,他說:「They are no refugee, they are fugitive, because they involved the riot.」意即黃、李是逃犯,不是難民。不過他把「riot」讀成「wild」、「Fugitive」讀成「Fuji-tive」。

因旺角騷亂案棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰(圖)和成員李東昇,獲德國批出政治難民庇護申請。(資料圖片)

陸頌雄指,根據日內瓦難民公約,已訂明政治定義,被政治逼害、受天災等影響才有資格成為難民,他指黃台仰和李東昇參與暴亂,應接受參與香港法庭的公平審訊,又指香港的司法公義排名在國際上排名十分高,希望德國政府以正視聽,德國不要只聽一面之詞,又說「如果有個國家成為逃犯天堂,都唔知啲人會做乜嘢。」陸批評德國政府不要顛倒是非,要求別污衊香港公正和獨立的司法制度。



陸頌雄與十多名人士由金鐘海富中心,步行至金鐘統一中心,把請願信送予領事館職員。平日較少公開講英文的陸頌雄,今天以英文與職員表達訴求,他說:「黃台仰、李東昇,They are no refugee, they are fugitive, because they involved the riot in 2016(他們不是難民,是逃犯,他們參與2016年的暴動)」,不過他把「riot」讀成「wild」、「fugitive」讀成「fuji-tive」。

他促德國尊重香港的司法制度,「Today, it have to tell you that please respect our justice system(今日要告訴你,請尊重我們的司法制度)」,不過司法制度的英文應為「Judiciary system」,而非「Justice system」。他又說有很多證據證明二人參與暴動,「We have many many factual evidence.I hope German can listen to different view and evidence. Not only one side opinion from them(我們有好多好多證據,請德國人從多方面了解事件,不是只聽他們的意見)。」

工聯會會長吳秋北則在facebook批評,德國的偽善已無任何底線可言,他指德國包庇「旺角暴亂首犯」,直言「甚麼民主法治普世價值一切都變得蒼白無力!為了反華德國跟美英可以去到幾盡?」他又說:「看來新的八國聯軍又形成。」不過他指今天的中國已不是滿清的中國,中國再不可欺,「何況只搞些低智小動作,再多八強盗國聯軍又如何!」