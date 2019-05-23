黃台仰稱不再主張港獨　林榮基會否亦申請庇護？消息：會留台灣

美國《紐約時報》等多個外媒昨日（22日）報道，2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰，以及成員李東昇，獲德國批出難民庇護申請。 黃台仰接受其他外國傳媒電話專訪時稱，目前已不再主張香港獨立，認為當下更重要的是香港的人權狀況和港人身份問題，「若果我們失去自己的身份，那港人便於這場『遊戲』中消失」。（If we lost our identity, Hong Kong people will disappear in the game.）

黃台仰（左）和李東昇（右）齊獲德國批出難民庇護申請。（法新社）

申庇護期間住過3難民營

黃台仰接受法新社訪問時，剖白自己當時在德國難民營等候審批期間的心路歷程，說「當我在難民營時，沒有認真學習德文，因為前路未明，以及情緒非常不穩，甚麼也做不成。直至終獲難民身份後才鬆一口氣，因為我可以規劃未來。」

黃台仰接受其他外媒訪問時，進一步透露身處難民營的經歷。他向路透社指，他與李東昇等待當局審批的最少10個月時間，曾留身3個不同難民營，曾經試過10名難民擠同一房內，當中包括來自中國的維吾爾及藏族難民。

林榮基在4月25日搭機抵台。（網絡圖片）

黃台仰和李東昇獲得德國批出難民庇護申請，令人關注早前流亡台灣的林榮基會否跟隨向德國申庇護。據了解，林榮基目前的意願是留在台灣。