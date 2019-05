黃台仰稱不再主張港獨　林榮基會否亦申請庇護？消息：會留台灣

美國《紐約時報》等多個外媒昨日(22日)報道,2016年旺角騷亂案中棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰,以及成員李東昇,獲德國批出難民庇護申請。

黃台仰接受其他外國傳媒電話專訪時稱,目前已不再主張香港獨立,認為當下更重要的是香港的人權狀況和港人身份問題,「若果我們失去自己的身份,那港人便於這場『遊戲』中消失」。(If we lost our identity, Hong Kong people will disappear in the game.)