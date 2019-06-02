【六四三十】見證廣場民運的獵手　黃勤帶：我看見民族沉積的爆發

30年前，記者黃勤帶到北京拍攝春夏之交的那場學運；30年過去，當年鏡頭下的年輕學生面孔，或許不少已不在人世。當年天安門廣場上發生的沉痛一幕，如何影響這位「廣場獵手」對事物的看法？那些曾經鮮活的生命，在他相機底透視底下，又有何種意義呢？ 曾發表攝影集《89廣場的日子》的黃勤帶接受《香港01》專訪時表示，當年拍攝的理念是聚焦廣場上每一位平凡學生。30年後回望，黃勤帶說，如此大的一場運動，在中國歷史上不易發生，「那一刻，你看到很多東西，不止是學生一時一刻的情緒反應，而是整個民族歷史沉積的爆發……有些東西原本被一塊布蓋著，突然風一吹起那塊布，我記錄的就是風吹起，看到內裡的一瞬間，不是事件本身，而是裡面的東西」。 六四真相在中國大陸仍被壓抑著。黃勤帶說，自己拍攝的照片，或許能成為歷史證據，但他肯定地說，「照片不能代替人去追究一些事情，當事人才是追尋事實真相的主角。」

臨近六四事件30周年之際，有相機品牌的廣告影片以「獵手」（the hunter）為主題，提及拍攝六四事件的攝影師。該片勾起世人對當年有份保留真相影像的攝影師們的敬意。黃勤帶，亦是當年的「獵手」之一。（羅君豪攝）

臨近六四30周年之際，有相機品牌的廣告影片以「獵手」（the hunter）為主題，提及拍攝六四事件的攝影師。該影片勾起世人對當年有份「留住真相」的攝影師們的敬意。黃勤帶，亦是當年的「獵手」之一。

告假赴京拍攝「大事件」 六四「獵手」本性冷靜

89學運源於當年4月胡耀邦逝世，同時北京正舉行亞青杯體操賽，那年還在《文匯報》任職記者的黃勤帶回憶，自己亦是為採訪賽事而身在北京，看到市民、學生聚集悼念胡耀邦，場面墟冚便在賽事結束後，留京繼續拍攝。4.22胡耀邦出殯，「學生通宵聚集，由夜晚到天光，人數以十萬計，整個廣場都是人，我當時在現場。」

一段時間過後，黃勤帶曾返港，但後來學生開始絕食，他感覺事態嚴重，便告了「大假」，到北京繼續拍攝。由於不是工作採訪，他可按自己的意願拍攝。黃勤帶說，當時以記者的觸覺，已預料到那會是一個歷史上的大事件。

當時他跟隨《文匯報》報道主調是站在學生的一邊，作為攝影記者，他相對冷靜，「我唔知其他同事，我只是攝影師，我有我的專業，我只能在自己的角度去做自己的事情，整個過程只不過是做一個攝影記者做的事情。」他淡淡地說，「說得不好聽，當時是有一些冷眼旁觀。」

作為攝影記者，黃勤帶是沉默而冷靜的「獵手」，「我唔知其他同事，我只是攝影師，我有我的專業，我只能在自己的角度去做自己的事情，整個過程只不過是做返一個攝影記者做的事情。」（羅君豪攝）

30年過去，這位獵手依然沉默、冷靜，「原則上，專業的要求，是優先做好自己的本分，我做突發新聞出身，不是容易有情緒波動的人。」

風起時 記錄歷史沉積爆發

黃勤帶鏡頭下的照片，多是小人物。他說，自己拍攝時，身份並非記者，不需要每日貼近學生領袖了解事態進展，因此可以拍自己想要東西，「這場運動的主角是學生，學運領袖起了領導角色，但學生才是主題，先有學生，才有運動，才有學生領袖。」

當時的廣場上，也聚集了眾多原本為採訪前蘇聯領導人戈爾巴喬夫訪華的記者，學生們早已習慣相機鏡頭，不會抗拒「外人」，倒是黃勤帶鮮有與在場學生互動，「我很少和他們說話，我是觀察比較多。冷靜？可能是吧，是我的風格，我不是從語言了解他們，不是他們告訴我他的故事，我從視角上了解。」

黃勤帶當年鮮有與在場學生互動，「我很少和他們說話 我是觀察比較多。冷靜？可能是吧，是我的風格，我不是從語言了解他們，不是他們告訴我他的故事，我從視角上了解。」

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89年，廣場上的日子。有些疲憊的學生們互相依偎入睡，試圖開入廣場的軍警與阻撓他們的民眾擁擠在一起，有人在廣場上演奏手風琴，有人在夜幕裡笑著點亮打火機照明，有戴著時髦太陽眼鏡的糾察，也有手挽手在雨中望向遠方的年輕臉孔……

這些畫面被收錄在黃勤帶的相集裡，他說，那一刻看到許多不容易在中國發生的事情，「不是一時一刻的學生情緒反應，是整個民族歷史沉積的爆發。你固然可以記錄事件，當時新聞記者做了很多，但我想記錄的是這個民族歷史沉積，她經歷了甚麼？學生為何有這樣的表達？這不是一代人的所思所想，這是一種累積而來的爆發。有些東西是被一塊布蓋住的，突然間有一陣風吹起它，我要記錄風吹起，讓人看到裡面的瞬間。」

30年後回望，黃勤帶形容89民運「不是一時一刻的學生情緒反應，是整個民族歷史沉積的爆發。」（羅君豪攝）

身為香港人，黃勤帶承認，自己的攝影工作，與其他海外媒體記者有所不同，「我們有一樣的地方，比如普世價值，但也有不同，那是對這個民族歷史的理解。」

冀相片成歷史證據 惟了解歷史還需靠人

進入6月，情勢日趨緊張，「公司覺得我可以幫下手，指派我傳一些新聞相片回香港」，黃勤帶才放下拍攝工作。他回憶，軍隊開始入城，「大部分記者當時沒想到會是這種結局，以往也有群眾聚集，（政府）最多是驅趕，武力有很多種，過去也有用棍棒，未至於要用槍，而且在這麼多記者在場的情況下，形勢這樣轉變，大家都不知如何反應。」

鎮壓當晚，黃勤帶和許多記者一同下榻的北京飯店門口，已有「便衣」沒收菲林，他選擇留在酒店天台繼續拍攝市內情況，臨離開北京前往機場時，他把全部菲林換到放進新的菲林桶內，試圖躲避截查。最終在混亂之下，沒有任何海關檢查，他亦「掂行掂過」，順利返港。

黃勤帶希望自己拍攝的相片成為歷史證據，但他認為「相片不能代替人去追究這些事情，當事人才是主角。」（羅君豪攝）

六四事件後，黃勤帶也有數次重遊故地，有拍攝工作，也有參加研討會。說起對北京的感覺，他說，當地年輕人可能都不知道這件事，媒體亦不會提，作為攝影師，他只能將自己的作品整理好，「冇乜好做」。他否認自己悲觀，「因為要了解，追究事情的責任，當地人要先有很大的動力，外圍的人只能做本分。我希望相片成為歷史證據，相片不能代替人去追究這些事情，當事人才是主角。」