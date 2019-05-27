【政圈風聲】新東起風雲　前綫系周四牽頭結盟　泛民溫和票勢分薄

民主黨去年爆出雙牌頭風波，觸發逾50名「前綫系」黨員退黨，為民主黨自1994年創黨以來最大規模的退黨潮。以大埔區議員區鎮樺、沙田區議員丁仕元、將軍澳民生關注組主席柯耀林為首的「前綫系」將會另起爐灶，成立參政組織「區政聯盟」。據悉，「區政聯盟」將於本周四（30日）召開記者會，宣布聯盟正式成立，並會公布首屆執委會名單和成員名單。 知情人士透露，聯盟執委會共有12人，由柯耀林擔任召集人，副召集人則由丁仕元和區鎮樺出任。該知情人士指，聯盟由將軍澳民生關注組、沙田區政和「大埔及北區團隊」組成，至少有12名新界東區議員和20名積極考慮參選年底區選的社區主任，全部成員來自新界東。據悉，聯盟除了希望在區選力爭最多議席，也目標劍指明年立法會新界東直選和俗稱「超區」的區議會（二）功能界別。 「區政聯盟」以溫和民主派和堅實地區工作作為定位，倘「區政聯盟」明年加入立法會選舉戰圈，勢必分薄依賴地區樁腳的溫和民主派之票源，其中遭「前綫系」狙擊的民主黨新界東立法會議員林卓廷，以及依靠將軍澳區得票的新同盟新界東立法會議員范國威，或首當其衝。

據悉柯耀林將會擔任執委會召集人。（資料圖片/余俊亮攝）

據悉柯耀林將任聯盟召集人

去年底，有「前綫系四大天王」之稱的區鎮樺、丁仕元、柯耀林和沙田區議員李永成，率領59人退出民主黨，當中包括5名新界東區議員和6名社區主任，並把矛頭直指林卓廷。

隨著退黨風波告一段落，「前綫系」將重新出發，另組參政組織「區政聯盟」。據悉，他們決定於本周四（30日）召開記者會，宣布聯盟正式成立，並會公布首屆執委會名單和成員名單。

聯盟目前由將軍澳民生關注組、沙田區政和「大埔及北區團隊」組成，至少有12名區議員，包括來自「大埔及北區團隊」的區鎮樺、關注組的陸平才和謝正楓，以及沙田區政的丁仕元、丘文俊、陳兆陽、許銳宇、黃學禮、黎梓恩、趙柱幫，剛退出民主黨的李永成和吳錦雄亦會加入聯盟。另外，至少20名積極考慮參選年底區選的社區主任將會加入聯盟，同樣全部來自新界東。至於同為沙田區政成員的工黨葉榮和公民黨陳諾恆，據悉不會加入「區政聯盟」。

聯盟執委會共有12人，由將軍澳民生關注組、沙田區政和「大埔及北區團隊」各派四人加入，將由柯耀林擔任召集人，副召集人則由丁仕元和區鎮樺出任。

據悉，聯盟除了在年底區選寸士必爭外，也希望目標劍指明年立法會新界東直選，以及俗稱「超區」的區議會（二）功能界別。翻查2015年區議會選舉的數據，單計12名將加入聯盟的區議員，合共取得26816票；2016年立法會新界東換屆選舉，取得尾席的社民連梁國雄以35595票當選。有地區人士認為，聯盟絕對有力在明年新界東直選分一杯羹。

有分析指出，「區政聯盟」以溫和民主派和堅實地區工作作為定位，倘聯盟出戰明年立法會選舉，勢必分薄依賴地區樁腳的溫和民主派參選人的票源，其中遭「前綫系」狙擊的林卓廷或首當其衝。其中若盤踞將軍澳多年的柯耀林代表聯盟出戰新東，以將軍澳區樁腳為重要票源的范國威，或會受到較大衝擊。不過亦有分析認為，林卓廷和范國威近期在立法會表現出色，其中林卓廷藉狙擊前特首梁振英贏取不少知名度，相信二人的知名度有助他們「吸票」。

由丁仕元擔任召集人的沙田區政，將有7名區議員加入聯盟。（資料圖片/余俊亮攝）