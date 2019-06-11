【逃犯條例．拆局】硬闖修例形勢急轉直下　撤與不撤仍存變數？

距離明天（12日）立法會恢復《逃犯條例》二讀還有不足廿四小時，香港政局氣氛愈來愈弩拔劍張，半日之間，社會上響應罷工、罷課、罷市之聲此起彼伏，明晚立法會將受衝擊的傳聞甚囂塵上。正當大戰氣份不斷急速升溫之際，有「好打得」稱號的特首林鄭月娥宣布取消明日立法會短問短答，明顯要避反對陣營纓鋒，反修例形勢急轉直下。政治一日也嫌多，雖然港府一直強調沒有撤回草案的空間，甚至有建制派人士斬釘截鐵說北京一定不會允許港府「投降」，但現在距離今月20日表決仍有兩星期之長，草案最終撤與不撤，目前沒有人能說得準。

今日中午三時立法會主席梁君彥公布，會預留本周及下星期兩次會議共66小時處理《逃犯條例》修訂草案，61小時用作審議，另預留5小時作議員質詢。各界原本預計至月尾27日才表決的《逃犯條例》，一下子縮少一星期審議時間，至20日（下星期四）表決。

「好打得」林鄭避席立法會

梁又同時宣佈考慮到安全問題，特首林鄭月娥原定明天早上出席立法會答問會的安排，亦會改期。林鄭在逃犯條例修訂過程中，作風一直強硬，今早就又重提周日有示威者衝突立法會及龍和道事件，又指富爭議性的社會議題，將年輕人推到前面，任何文明社會都不願意見到。她呼籲說，「要思考鼓吹激烈行為對社會、青年人有何好處」。事隔數小時，「好打得」的林鄭竟然決定避席立法會，消息一公布，令人感到氣氛之嚴峻。

梁君彥會見記者期間，議會陣線議員朱凱廸、范國威、區諾軒等手持「反送中」橫額向梁君彥示威，導致梁君彥中途需離場，未能回答記者提問。（洪嘉徽攝）

罷工罷課聲勢增加 整個社會「動了起來」

其實，早在本周日的「六九遊行」，上街人數之多已震撼政圈，部分建制派人士亦坦言超出他們預期。其後民間不斷爭論，究竟單純的和平示威，是否仍能在今時今日香港有所作用，至今日多個不同界別包括社福界兩個工會的44個社福機構、教師界教協，甚至8個宗教界團體都參加罷工。一時間，整個社會都似乎「動了起來」。

甚至連一向立場保守的中國基督教播道會恩福堂主任牧師蘇穎智，亦於教會fb發帖，表示遊行顯示議題帶來的震撼，若仍在立法會硬推通過，將帶來香港社會難以承受的後果，更勸喻特首「叫停」，而天主教香港教區指《逃犯條例》修訂引致香港社會「極度動盪不安」，懇請特區政府不要倉猝修訂「逃犯條例」。

對於有法律界人士質疑有關保障不寫入法律條文中，林鄭稱為保留靈活性。（張浩維攝）

反對《逃犯條例》民意聲勢浩大，建制陣營只能被動應對，今日梁君彥宣布今月20日表決草案，比傳聞中的27日提早一星期。有分析認為，因為反修例氣勢不斷上升，如果《逃犯條例》拖到六月尾，泛民繼續組織民間及抗爭活動，將令建制派及政府承受巨大的政治壓力，政府擔心時間拖得愈長，變數愈多，故想快刀斬亂麻，以免夜長夢多。

有建制派政黨高層表示，不認為港府會有撤回草案的空間，當年23條立法被逼擱置，建制派在同年的區議會選舉同樣遭受滑鐵盧，今年和明年兩場選舉已非北京的考慮；尤其到此階段才撤回草案，「難道反對的人會讚你？只會話證明你修例本身就是邪惡，成個建制陣營會輸得更勁。」

不過亦有建制派內的中間派人士評估，今次爭議對香港的傷害，比04年佔中行動更嚴重，「真係有人會因此而撤資、移民」，港府面前的形勢絕不樂觀。該人士不諱言，如今逃犯條例已成為全民話題，反對聲勢十分強勁，「當年佔中，黃藍陣營壁壘分明，但今次連部分淺藍人士心底裏也不支持修例，未來兩星期點樣發展，真係無人知。」

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