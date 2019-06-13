政府條訂《逃犯條例》飽受爭議，立法會原定昨（12日）就修例恢復二讀，大批市民昨在立法會外發起反條例集會，其後與警方爆發衝突。警方最後施放催淚彈及發射布袋彈等清場，立法會大會亦未能召開。 今早八時起，建制派和民主派議員陸續返回立法會，惟現時仍未清楚會議將在何時重開。立法會議員、民主黨主席胡志偉今早九時許出現，滿身濕透的他表示，無論如何都不能讓立法會繼續開會審議修訂逃犯條例草案。批評警方昨日「鎮壓」和平示威的年輕人，他強調林鄭帶給香港的禍害遠超想像，更怒斥「佢（林鄭）幾時死」。

胡志偉批評林鄭在電視專訪中稱自己是兩個兒子的媽媽，不能令香港人任性，怒斥「佢（林鄭）幾時死」。（歐嘉樂攝）

胡志偉表示，昨日警方「鎮壓」和平示威的年輕人，他指現時整個金鐘、中環都是陀槍實彈的警方，「呢一個係咪我哋嘅香港」。他更批評，林鄭在電視專訪中稱自己是兩個兒子的媽媽，不能令香港人任性，怒斥「佢（林鄭）幾時死」。胡志偉強調林鄭帶給香港的禍害遠超於想像，批評港府想重演「六四屠城血案」。

毛孟靜認為，任何與《逃犯條例》修訂有關的會議都不應該再召開，民主派亦會盡力阻止惡法，若立法會主席梁君彥今天真的召開會議，民主派會提出各種質詢和規程問題。（洪嘉徽攝）

泛民會議召集人毛孟靜亦表示，絕不同意林鄭把港人的和平示威定性為暴動，批評警方濫用武力。她認為，任何與《逃犯條例》修訂有關的會議都不應該再召開，民主派亦會盡力阻止惡法，若立法會主席梁君彥今天真的召開會議，民主派會提出各種質詢和規程問題。毛又呼籲，希望林鄭月娥「放過香港」，撤回修例。

民主黨涂謹申表示，由於今天金鐘港鐵站被封閉，故他由灣仔步行回立法會，形容過程「幾辛苦」，又認為今天不應開會，憂開會或再次引起衝突。

張超雄指，不明白林鄭到現時仍在堅持甚麼，認為香港並非「逃犯天堂」而是「暴警天堂」，警察以暴力來抹黑和平示威的年輕人，稱「從未見過心腸咁歹毒的媽媽」。（洪嘉徽攝）

工黨張超雄則指出，不明白林鄭到現時仍在堅持甚麼，認為香港並非「逃犯天堂」而是「暴警天堂」，警察以暴力來抹黑和平示威的年輕人，稱「從未見過心腸咁歹毒的媽媽」。