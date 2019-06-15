【逃犯條例】「暫緩修例」與「撤回23條」「擱置國教」有何分別？

政府2月推出《逃犯條例》修訂，遇上大量反對聲音，特首林鄭月娥今日（15日）終宣布暫緩修訂《逃犯條例》。當局是以收回法案恢復法案二讀辯論預告作為「暫緩」法案說法，相關法案已經過首讀，即仍然在立法會尚待恢復二讀辯論的法案列表，理論上政府只需要12整天通知期，便可恢復二讀。反之2003年觸發七一大遊行的《基本法》23條政府最終「撤回」，若要重推，就要重新刊憲、一讀、二讀等。而2012年國教科，政府就用「擱置」字眼。

2019年6月15日，林鄭月娥召開記者會，宣布暫緩逃犯條例修訂。（梁鵬威攝）

逃犯條例修訂被「暫緩」，「撤回」、「擱置」有何分別？（香港01製圖）

理論上12日通知期可恢復二讀 實為明年七月換屆自然死亡

保安局局長李家超今日（15日）去信立法會主席梁君彥，指收回二讀預告。信中指，考慮到市民仍有疑慮，政府當局決定暫緩審議工作，以多作解說、溝通，聆聽意見，及仔細評估未來路向。政府會審視未來路向，視乎情況適時通知立法會保安事務委員會。

根據立法會審議法案程序，逃犯條例法案已經過首讀及二讀，由於相關法案委員會未能召開會議，委員會最終撤銷成立，相關法案仍在「尚待恢復二讀辯論的法案」，而林鄭月娥在記者會上，亦指本年底前未能向保安事務委員會交代，意味仍留有尾巴，逃犯條例法案有機會再次恢復二讀，即理論上政府只需要12整日通知期，便可恢復二讀。惟政治現實上，未來面對區議會選舉及立法會選舉，逃犯條例法案預料會於明年7月，本屆立法會完結後自然死亡。

因為今屆立法會會期只至2020年7月，如屆時未能處理逃犯條例法案，根據《立法會條例》第9(4)條，未完成三讀的法案會在立法會任期完結時失效。

政治上，今年11月及明年9月將會有區議會選舉及立法會選舉，一旦重新提出逃犯條例，勢必引來各方批評，建制派經此一役，尤其直選議員，更不願隨意背書，預料就算不撤回法案，留待明年7月會期完結後胎死腹中。

2003年政府推動《基本法》第23條立法，觸發七一大遊行共50萬人參與。政府最終宣布撤回推行23條。（路透社）

2003年「撤回」23條立法 至今未有重推

2003年，特首董建華計劃強推《基本法》23條立法的《國家安全（立法條文）條例草案》，由保安局局長葉劉淑儀督師。但國安法有強烈爭議，加上沙士後香港經濟跌到谷底，觸發七一大遊行，民陣指當日50萬人上街，警方指高峰期有35萬人。

七一大遊行後，自由黨主席田北俊其後「轉軚」反對立法，並於7月6日宣布辭去行政會議成員職務，董建華在翌日（7月7日）宣布「押後立法」。7月16日，財政司司長梁錦松、保安局局長葉劉淑儀同日辭職。到同年9月5日，董建華正式宣布，決定撤回《國家安全（立法條文）條例草案》。

自此，政府至今暫未有重推23條。董建華的施政因此備受詬病，最終在2005年「腳痛下台」。

延伸閱讀：2003年9月5日政府新聞稿

2012年9月，學民思潮發起反國民教育科的佔領政總行動，高峰期逾12萬名市民集會抗議。（路透社資料圖片）

2012年佔領公民廣場 梁振英「擱置」國教科

2012年，政府計劃將「德育及國民教育科」列入中小學必修科，被質疑是國民教育洗腦，事件促使市民佔領政府總部十日及絕食，且高峰期逾12萬名市民集會抗議。當年9月8日傍晚，上任兩個月的特首梁振英，在立法會選舉前一晚宣布，取消德育及國民教育科的三年開展期，改由辦學團體及學校自行決定是否開辦國民教育科及開辦方式。到10月8日，教育局正式公布，「擱置」德育及國民教育科課程指引。

2012年的「反國教」運動，令當時年僅15歲的學民思潮召集人黃之鋒聲名大噪，亦不少人關注社運和學運。

不過值得注意的是，國教科並非立法會法案，是政府的政策，政府要重推，並不涉及立法會程序。

延伸閱讀：2012年10月8日政府新聞稿

政府提出修訂《逃犯條例》，先後觸發6月9日的大規模遊行及6月12日的警民衝突，警方自回歸以來首次向示威者投射橡膠子彈及布袋彈。（資料圖片／蔡正邦攝）

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