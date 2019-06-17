【逃犯條例】連續兩日批外媒　外交部駐港公署：施壓只會激起義憤

外交部駐港特派員公署連續兩日就外國媒體，涉及逃犯條例的報道提嚴正交涉。公署負責人今日（17日）再提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對，形容相關的外部施壓「只會激起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈義憤，其後果必然是搬起石頭砸自己的腳」。

大批市民昨日（16日）參加民陣發起的第4次反修訂《逃犯條例》遊行，要求政府撤回修例、撤回上周三示威的「暴動」定性，和特首林鄭月娥下台等，多間外媒以頭條報道遊行。

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針對個別西方媒體「罔顧事實，妄評香港特區政府俢例問題並公然挑唆外部勢力干預香港事務」，公署負責人第一時間提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對，指出香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力，以任何方式干涉，「外部施壓只會激起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈義憤，其後果必然是搬起石頭砸自己的腳」。

公署負責人敦促有關媒體立即糾正錯誤，尊重香港特區政府宣布暫緩修例的基本事實，尊重香港警隊依法守護香港法治和社會安寧的基本事實，摒棄偏見，停止混淆視聽，煽風點火。負責人重申，中央政府對特首林鄭月娥宣布暫緩修例工作表示支持，尊重和理解，將一如繼往堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，維護國家主權，安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。