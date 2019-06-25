【逃犯條例】網民發起「積極參與」　選管會取消今晚公眾諮詢會

《逃犯條例》修訂風波引發連場大規模遊行，以及不合作運動。繼昨日有網民在討論區發起到稅務大樓及入境大樓「接放工」行動，表明要癱瘓政府運作後，今午（25日）提出選舉事務處今晚於鰂魚涌社區會堂舉行區議會選舉活動建議指引公眾諮詢大會，「做個好公民，記得積極去發表意見！」 選舉管理委員會於下午發新聞稿，決定取消今晚的公眾諮詢大會。消息指，鑑於有網民發起前赴諮詢會，難以評估進出人士之身份，擔心引起混亂，故取消有關活動。

示威者昨日轉到入境事務大樓。（資料圖片/余俊亮）

選管會於下午2時14分出新聞稿，指「經風險評估後，基於公眾安全和保安考慮，決定取消原定今日（六月二十五日）晚上七時至九時在香港鰂魚涌基利路1號鰂魚涌社區會堂舉行的區議會選舉活動建議指引公眾諮詢大會。」

選管會發言人表示：「選管會舉辦公眾諮詢大會並邀請巿民出席發表意見，需要考慮場內所有參與者的安全。經風險評估，選管會決定取消今日的公眾諮詢大會。」

有網民今日在連登討論區帖文，呼籲積極去諮詢會發表意見！

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選管會接受《香港01》查詢時稱，有關社區會堂附近有多個屋苑，並鄰近幼稚園，選管會除了考慮場內所有參與者的安全，同時亦需盡量避免為附近一帶居民及道路使用者造成不便，但強調市民可於7月10日前，就建議指引內容提供書面意見，寄回選管會秘書處；市民亦可透過傳真（2511 1682）或電郵（eacenq@eac.hk）遞交。

有網民今日在連登討論區帖文，指「選舉事務處就修改『區議會選舉活動建議指引』做公眾諮詢，其中一項超重大修訂，就係為區議會選舉引入萬惡嘅『確認書』，等選舉主任可以隨意DQ參選人資格」，提出「做個好公民，記得積極去發表意見！」

選舉管理委員會於下午發新聞稿，決定取消今晚的公眾諮詢大會。（政府新聞處）

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