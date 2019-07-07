林卓廷稱fb收恐嚇訊息　着他及家人「小心啲」　民主黨嚴厲譴責

民主黨立法會議員林卓廷今天(7日)稱在Facebook收到恐嚇訊息，着他及其家人「小心啲」，又辱罵他「仆街」等。林卓廷指，事件危及其家人安全，已到了完全超越可容忍的水平，已事件報警，促警方徹查事件，勿讓這些行為滋長。

林卓廷今天已到沙田警署報警。（資料圖片）

林卓廷上周日（30日）在撐警集會舉行期間，於海富中心通往立法會的天橋上，被大批身穿白衣及藍衣人士包圍和推撞，眼鏡被撞至飛脫，多人更揚言要「掟佢落去」，日前他前往到警察總部錄口供，指已掌握兩名施襲者的容貌及相關片段，把相關證據交給警方，促警方徹查事件。

事隔一星期，林卓廷今天報稱遭恐嚇，指他今天在Facebook收到恐嚇訊息，着他及其家人「小心啲」，又辱罵他「仆街」等，他下午一時到沙田警署報案。

林卓廷直指，當前的社會氣氛令人愈來愈擔心，繼上星期他在海富天橋被「圍攻」後，今天再遭恐嚇，是次事件更涉及其家人安全，已到了完全超越可容忍的水平，自己有責任保護家人，他促警方徹查事件，勿讓這些行為滋長。

民主黨主席胡志偉對於接連出現襲擊及恐嚇議員事件，作出最嚴厲的譴責，他指林卓廷早前已就上周遭襲事件報警，惟恐嚇行為未止，現在更進一步恐嚇林卓廷及其家人，認為事態嚴重，明言民主黨必定會追究到底。胡志偉要求警方嚴肅跟進事件，盡早將疑犯緝拿歸案。