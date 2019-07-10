【逃犯條例】撰寫修例爭議民情報告　公民實踐培育基金冀眾籌百萬

政府修訂《逃犯修例》引起極大爭議，民間團體公民實踐培育基金今（10日）發起眾籌100萬計劃，委託由前港大學者鍾庭耀領導的香港民意研究所，就反對《逃犯條例》修訂一事撰寫民情報告。香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，計劃將分三階段進行，分別是民意調查、年輕人聚焦小組以及撰寫民情報告。 公民實踐培育基金董事、前政務司司長陳方安生表示，撰寫的報告將是全面、中肯，完成後會派發給市民和不同機構，亦會送往香港各國的領事館，冀成為可靠的資料庫。

詹德隆（中）稱，反對《逃犯修例》修訂的風波未平息，遊行仍然一浪接一浪，惟每人對深層矛盾的成因持不同看法，故希望透過調查和研究制作民情報告，嘗試整理客觀數據，有助各界了解社會對《逃犯條例》修訂的爭議。（洪嘉徽攝）

公民實踐培育基金主席詹德隆稱，反對《逃犯修例》修訂的風波未平息，遊行仍然一浪接一浪，惟每人對深層矛盾的成因持不同看法，故希望透過調查和研究制作民情報告，嘗試整理客觀數據，有助各界了解社會對《逃犯條例》修訂的爭議。詹德隆又認為，這次的研究一定盡快完成，希望兩星期內完成第一階段，第二階段同樣約2星期或以上完成，連同第三階段，預料共需8至10星期。

鍾庭耀稱，報告會分三階段進行，首階段為民意調查，會以隨機抽樣方式，電話訪問1000名14歲或以上的香港人，其中問題不多於20條，將涵蓋《逃犯條例》、官員處理手法、警方權責等方面。（洪嘉徽攝）

鍾庭耀稱，報告會分三階段進行，首階段為民意調查，會以隨機抽樣方式，電話訪問1000名14歲或以上的香港人，其中問題不多於20條，將涵蓋《逃犯條例》、官員處理手法、警方權責等方面。第二階段為青年意見跟進研究，會透過兩個聚焦小組和一次交流會議深入探討年青人對《逃犯條例》修訂的想法和訴求。其中第一輪是隨機抽樣訪問的14至30歲年青人加入聚焦小組，深入了解他們看法，每個聚焦小組將包括8至10位年青人；另一輪是隨機抽樣邀請80位14至30歲年青人參加，以半日時間商討不同議題；第三階段將開始撰寫民情報告，預計需時兩個月。

陳方安生指，整個研究需100萬元，首兩階段各需25萬元，第三階段需50萬元，會使用網上眾籌平台籌款。（洪嘉徽攝）

陳方安生指，整個研究需100萬元，首兩階段各需25萬元，第三階段需50萬元，會使用網上眾籌平台籌款。她稱若籌款不足，有機會延長眾籌時間，或「睇餸食飯」；若有多餘的籌款，則會撥入公民實踐培養基金經費，用作推進公民社會發展。