【逃犯條例】黃碧雲批林鄭推警員與民眾對峙　蔣麗芸籲回應訴求

政府修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮越演越烈。民主黨立法會議員黃碧雲出席商台節目《星期六問責》時表示，「送中條例」引發的政治危機發展至今，特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰4人組成的「高官四人幫」是始作俑者，惟4人近日隱形。而外界對於警察濫權、與黑社會勾結等質疑，她就批評，警方高層只以錄音、錄影「見人」；認為現時的問題是高官推前線警員與民眾對峙，「一個人就會毀掉整個警隊」。 民建聯立法會議員蔣麗芸出席同一個電台節目時，就承認特首應出面回應民間包括成立獨立調查委員會、撤回修例等五大訴求，「廣大各界提出的訴求，你冇嘢架，如果你坦然，唔需要唔去回應」。

黃碧雲批評，高官在政治風暴中，不願出面回應民意，卻將警隊推上前線與民眾對峙，是「毀掉整隊警隊」。（資料圖片/張浩維攝）

工黨張超雄和工聯會麥美娟也出席同一個電台節目。張超雄表示，目前社會矛盾一觸即發，非常擔心街頭抗爭和警方的武力「分分鐘搞出人命」。他又指，民主派議員多次嘗試做緩衝調停工作，但已「去到一個地步，唔知道下個星期仲有冇命」。

他指出，民主派無法讓政府行動，形容「社會不滿四方八面」，連公務員也爆發「聞所未聞」的集會；而政府口中的暴徒，可以看到很多都是學生、飛機師、廚師等普通香港市民，他認為，社會危機如此之多，爆發危險的程度「分分鐘難以回頭」，認為立法會需開會逼官員交代。

蔣麗芸出席同一個電台節目時，就承認特首應出面回應民間包括成立獨立調查委員會、撤回修例等五大訴求，「廣大各界提出的訴求，你冇嘢架，如果你坦然，唔需要唔去回應」。（資料圖片/鄧倩螢攝）

麥美娟則稱，建制派並非不肯開會，只是因保安、消防系統等遭受破壞，「客觀條件冇辦法開會」。她又披露行管會閉門會議內容，指行管會「問過一啲地方可唔可以租俾我哋，但人哋唔肯，因為擔心保險等問題」。

不過，麥就表示同意高官需多出面回應，「過去差不多兩個月好少出嚟交代，我都唔同意特首出現只係去酒會」。

黃碧雲則批評，特首林鄭在內的4名高官，在政治危機中躲藏在警隊後面，「從未試過警民關係差到呢個程度」。她指，「依家搞到警察同民眾對峙，政府仲可以若無其事出席酒會，民主派想見佢就見唔到」；認為政府越拖延就越危險。

至於是否成立獨立委員會，張超雄就引用民調表示，贊成成立獨立調查委員會的市民比例很高，雖然有部分示威者使用激烈手段，但背後的動力是市民支持五大訴求。他認為，特首應至少回應最關鍵的一些訴求，又指，獨立調查委員會屬中性的組織，又由特首委任，若希望還警隊公道，就應該成立。他表示，相信民眾看到成立獨立調查委員會，會暫時收貨等待報告結果，能夠紓緩緊張局勢，「呢個係基本管治的常識」。

蔣麗芸則認同特首應該出來回應五點訴求，「我個人認為，特首都講過，壽終正寢係嚴重過撤回，如果係咁，講撤回唔係大問題。」她又指，律師會早前提議的調查形式也可以考慮，「外國好多大型事故，都會用小組形式嘅嘢去調查」。