【逃犯條例】官媒《中國日報》：香港有人計劃911發動恐怖襲擊

逃犯條例修訂風波持續多時，部份示威演變成暴力衝突。中宣部主辦、國務院新聞辦公室代管的英文報章《中國日報》之香港版，昨晚（9日）在facebook貼相，稱有人計劃明天（11日）在香港發動恐襲擊。

稱有人揚言炸輸氣管、發動無差別攻擊

該圖片附上一段文字，稱「狂熱反政府人士」計劃在9月11日發動大型恐怖襲擊，包括炸毀輸氣管、無差別攻擊母語為非廣東話人士，以及在山區放火。

《中國日報香港版》的圖片為2001年美國「911」恐怖襲擊時，飛機撞向紐約世貿中心的新聞相。

《中國日報》之香港版，昨晚（9日）在facebook貼相，稱有人計劃明天（11日）在香港發動恐襲擊。

《中國日報香港版》亦貼出「消息來源」截圖， 稱在一個名為「焦土計劃」的Telegram群組看到一段文字。該截圖稱發言者可以鎖定藍陣營人士無差別屠殺，揚言「每日殺幾個」；又在各大郊野公園設置生火裝置，一共436個，「時機一到全港燒山」。

不少人質疑真偽 有人指截圖不似Telegram界面

不過以留言可見，不少人質疑這些言論真偽，指出這些傳聞根本無任何佐證，是引用未經證實消息來當新聞。亦有人表示截圖不像是Telegram界面，質疑「消息來源」出處。