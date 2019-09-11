【逃犯條例】毛孟靜開記招　講述消防831晚太子站行動文件

反《逃犯條例》修訂運動越演激烈，8月31日晚有防暴警察及速龍小隊進入港鐵太子站月台追捕，其間在港鐵車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，多人頭部受傷流血。有謠言指當晚太子站內有人死亡，港鐵昨公開26張當晚的閉路電視截圖，澄清車站當日並無任何死亡報告。警務處、消防處、醫管局及港鐵昨亦舉行聯合記者會重申無人被毆打致死。 立法會議員毛孟靜下午召開記者會，屆時會詳細講述所取得有關消防831晚於太子站的行動紀錄內部文件。

立法會議員毛孟靜下午召開記者會，講述所取得有關消防831晚於太子站的行動紀錄內部文件。

民主派會議召集人毛孟靜引述指8.31當晚消防員在太子站的通話紀錄的官方文件，指午夜過後一度指有10個傷者，當中6人傷勢嚴重。其後又更正為7個傷者，當中3人傷勢嚴重。數字令人疑究重重，希望消防處公開現場對話錄音及文字紀錄。

毛孟靜指出三點疑問，為何9月1日凌晨00:15時有通話記者會顯示，警察通知消防指月台並無傷者，著救護員不必到月台，而明明消防記錄指有7名傷者。為何由警方指揮救護員，決定用港鐵車廂把傷者由太子站運去醫院較遠的荔枝角站?另外，當晚有三名傷者被計算入太子站月台衝突事件中，但三人事實上興事件無關，她要求警方解釋。

毛不接受消防處的解釋指數錯人是因為情況混亂，指現場人數並不多，救護員亦理應為每位傷者作紀錄，並有標示傷者受傷部位的文件掛在傷者顯眼位置。

8月31日晚有防暴警察及速龍小隊進入港鐵太子站月台追捕，其間在港鐵車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，多人頭部受傷流血。（資料圖片/余俊亮攝）

8月31日晚上一批防暴警及「速龍小隊」在太子站內進行追捕，期間衝入車廂內，向市民揮動警棍、噴胡椒噴霧，多人受傷流血，事後警方驅散所有記者，港鐵事後更封站兩日，令坊間有傳言指當晚有人因而死亡。雖然政府及警方連日來不斷澄清，但仍未能釋除疑慮。

(吳倬安攝)