【逃犯條例】港鐵再成破壞目標　海富欄桿被拆　灣仔出口縱火

民陣原定計劃今天（15日）發起集會和遊行，警方向民陣發出反對通知書，民陣上訴亦遭駁回，但大批示威者照常到港島區遊行。然而遊行數小時後，示威者又開始與警方對峙，亦有示威者破壞港鐵車站，其中灣仔及金鐘站及附近地方首當其沖；金鐘站海富中心出口關閉後，有示威者打破出口附近，海富中的一塊玻璃，並連整條欄桿拆掉；至晚上約六時半，灣仔港鐵站B1出口，即修頓球場旁的出口，及A3出口，亦遭縱火，其中近修頓出口的火勢非常猛烈。

示威者破壞金鐘站多個出口，其中通往海富中心的A出口位置，敲碎接近出口地面的玻璃。（羅君豪攝）

港鐵近月再成眾矢之的

上月底，荃葵青遊行及觀塘遊行雖獲發不反對通知書，惟在遊行開始前，警方率先暫停相關地點的港鐵列車服務，做法引起爭議，加上至今尚未公開「8.31」太子站事件的閉路電視片段，導致港鐵及港鐵站設施成為眾矢之的，亦成為示威者主要的破壞目標。

在下午４時許，示威者抵達灣仔站，敲碎灣仔站A1出口的玻璃，閉路電視鏡頭遭示威者以鐵通拆毀。

金鐘海富中心一塊玻璃及欄桿亦被拆。(讀者提供片段截圖)

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金鐘海富中心欄桿亦被拆

及後，示威者亦破壞金鐘站多個出口，其中通往海富中心的A出口位置，有示威者以雜物和水馬堵塞港鐵站出口，敲碎接近出口地面的玻璃，並損毀出口的閉路電視；在金鐘站D出口，示威者亦以水馬、雜物堵塞出口。

金鐘站於海富中心的出口關閉後，示威者繼續破壞附近設施，並把海富中心在地鐵站出口附近的一塊玻璃打破，之後多人合力大力摇晃，最後把連著玻璃的欄桿亦拆掉，地上留下大堆玻璃碎。

灣仔港鐵站B1出口亦遭縱火，火勢非常猛烈。（羅君豪攝）

灣仔港鐵兩出口遭縱火

至下午5時許，警方在金鐘展開清場行動，出動水炮車和催淚彈，示威者退至灣仔。晚上6時，示威者再次針對港鐵站破壞，在灣仔港鐵站通往修頓球場的B1出口縱火，火勢非常猛烈，現場濃煙密布。同時，在灣仔港鐵站A3出口亦遭示威者縱火。