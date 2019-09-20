【區議會選舉】網台DJ搶攻東區建制堡壘　阻王國興交棒工聯會小花

距離區議會選舉約餘兩個月，工聯會前立法會議員、東區區議員王國興宣布不會角逐連任。王國興所屬的小西灣選區過去20年一直屬建制派地盤，從未有泛民在該區成功當選。有傳王國興退下火線，預備交棒予27歲的「徒弟」、其議員辦事處總幹事李樂昕。 近三個月的返修例運動令區議會選舉形勢起變化，不同光譜政治素人擬在區議會選舉中挑戰「白區」。一批資深素人不讓少年專美，網上電台主持陳榮泰老馬出征，積極考慮小西灣選區，力阻李樂昕接棒。其拍擋民主派李鳳琼在去年佳曉選區補選中鎩羽而歸，收拾心情再戰自己居住的欣藍選區，陳李「孖咇」出戰小西灣。此外，民陣老鬼韋少力在鯉景灣積極備戰，狙擊該區區議員楊斯竣。三位東區壯年兵能否攻下傳統建制票倉？

55年柴灣街坊 挑戰建制老巢

現年55歲的陳榮泰，在柴灣居住55年，他不滿工聯會在上屆選舉中讓王國興空降當區，稱若建制派鐵票延續落去會「令社區變得不健康」，故今年決定自己披甲，「自己社區自己救」。

陳早在年初已開始考慮參選，落區大半年，陳榮泰認為當區議員工作不算很難，自己街坊身份有一定優勢，因為無固定辦公時間，「街坊朝早7點落樓已經見到我。」

小西灣選區在1994年區議會選舉中，由民建聯陳靄群擊敗自由黨及民主黨勝出，其後三屆選舉陳靄群都成功擊敗泛民對手，力保地區議席。2011年陳靄群在沒有其他候選人的情況下自動當選，並由民建聯轉投工聯會；2015年陳退休，雖然當年有人民力量譚得志及建制派朱日安雙重夾擊，但議席仍順利「過渡」給同屬建制派的工聯會王國興。

李鳳琼去年補選敗予植潔鈴​

另外，東區其他戰場同時出現「悍女鬥才俊」的局面，去年在東區佳曉選區補選中以966票之差敗予民建聯植潔鈴的民主派李鳳琼再度捲土重來，今次積極考慮參選自己居住的選區欣藍，挑戰已兩屆自動當選、現年44歲的建制派黃健興。李和陳榮泰的選區為鄰居，二人拍擋落區，「因為我們覺得一加一等於三。」

民陣老鬼狙擊范太代理人

民陣前召集人韋少力在區諾軒支持下，在鯉景灣積極備戰，狙擊該區區議員楊斯竣。29歲的楊報稱獨立，但在上屆區選中獲范徐麗泰全力支持，被外界視為親建制派。

韋少力指鯉景灣選區居民階層兩極化，「有中產屋苑，也有劏房」。韋坦言地區工作有挑戰性，但自己的人生經歷有幫助，皆因童年家境好，一直住千呎大屋，中學時家中遭逢巨變，父親離世全家頓失經濟支柱，要屈居劏房，「這段經歷令我能了解不同階層人士的需要。」