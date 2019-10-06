【10.6衝突】政府嚴厲譴責「蒙面暴徒」 　感謝港鐵員工不畏艱辛

政府周五（4日）宣布引用《緊急情況規例》立《禁蒙面法》，於《禁蒙面法》實施第二日，網民到各區發起遊行反對《禁蒙面法》，演變成為激烈警民衝突。 政府發聲明，嚴厲譴責「蒙面暴徒」暴力行為，指大批蒙面的「暴徒」趁機在多處堵塞道路、破壞公共設施、港鐵站及暴徒選定的銀行和商鋪、縱火、向警察投擲汽油彈，以及肆意襲擊其他市民。 聲明又提到，「暴徒」連日大肆破壞港鐵的設施，令港鐵服務一度全面停頓，對普羅市民生活構成嚴重不便，「很多市民擔心自身安全而不敢外出」，政府感謝港鐵員工不畏艱辛、無懼危險，積極搶修各項設施，令鐵路服務今日較早時可以有限度恢復。

大批示威者仍戴上面罩。（曾梓洋攝）

政府在聲明中指出，今天港九多區有市民參與未經批准的集結和遊行，大批蒙面的「暴徒」趁機在多處堵塞道路、破壞公共設施、港鐵站及暴徒選定的銀行和商鋪、縱火、向警察投擲汽油彈，以及肆意襲擊其他市民，對這些目無法紀的暴力行為，特區政府予以嚴厲譴責。

政府發言人表示，連日的暴力行為令社會陷入恐慌和混亂，影響多項公共服務，商場和商戶因為擔心受到破壞而暫停營業，很多市民擔心自身安全而不敢外出，又指「暴徒」近日多次襲擊其他市民，今日更有「暴徒」懷疑以致命武器施襲，令受害者嚴重受傷；亦有記者被暴徒的汽油彈擊中而被燒傷。

政府發言人又提到，「暴徒」連日大肆破壞港鐵的設施，令港鐵服務一度全面停頓，對普羅市民生活構成嚴重不便，政府感謝港鐵員工不畏艱辛、無懼危險，積極搶修各項設施，令鐵路服務今日較早時可以有限度恢復。

發言人斥「蒙面暴徒」持續的極端暴力行為嚴重破壞社會安寧，對社會造成廣泛和即時危險，足證特區政府有須要引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》（《規例》），又指今日有「非建制派」議員就《規例》要求法院頒布臨時禁制令，已再次被高等法院拒絕。

發言人表示，《禁止蒙面規例》已經生效，任何人在非法集結、未經批准集結或須作出通知並獲發不反對通知書的集會或遊行的情況下，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面用品，屬於違法，強調《禁止蒙面規例》是為了防止進一步的暴力和騷亂行為，讓香港恢復和平與穩定，特區政府呼籲市民千萬不要以身試法。